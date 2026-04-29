به گزارش خبرگزاری مهر، حسینپور از مدیران باسابقه حوزه تأمین و لجستیک در صنعت خودرو بهشمار میرود و پیش از این، مسئولیتهای متعددی را در شرکتهای خودروسازی برعهده داشته است.
از جمله سوابق اجرایی وی میتوان به معاونت تأمین و ساخت داخل در ایرانخودرو دیزل و همچنین معاونت تأمین در ساپکو اشاره کرد. وی همچنین سابقه مدیرعاملی شرکت ایرانیان روور خودرو(هایپرکار) و ریاست هیئتمدیره شرکت چرخشگر را در کارنامه خود دارد.
مدیرعامل جدید ساپکو در حوزههای تخصصی مدیریت زنجیره تأمین، برنامهریزی تولید، قراردادها، لجستیک و توسعه سیستمهای مرتبط با زنجیره تأمین دارای تجربه عملیاتی گسترده است.
این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که زنجیره تأمین بهعنوان یکی از ارکان اصلی تولید، نقشی تعیینکننده در عبور از چالشهای پیشروی صنعت خودرو ایفا میکند.
