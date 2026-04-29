  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

انتصاب سهیل حسین‌پور به‌عنوان مدیرعامل جدید ساپکو

با حکم مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و در راستای تقویت راهبری زنجیره تأمین، سهیل حسین‌پور به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت ساپکو منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین‌پور از مدیران باسابقه حوزه تأمین و لجستیک در صنعت خودرو به‌شمار می‌رود و پیش از این، مسئولیت‌های متعددی را در شرکت‌های خودروسازی برعهده داشته است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به معاونت تأمین و ساخت داخل در ایران‌خودرو دیزل و همچنین معاونت تأمین در ساپکو اشاره کرد. وی همچنین سابقه مدیرعاملی شرکت ایرانیان روور خودرو(هایپرکار) و ریاست هیئت‌مدیره شرکت چرخشگر را در کارنامه خود دارد.

مدیرعامل جدید ساپکو در حوزه‌های تخصصی مدیریت زنجیره تأمین، برنامه‌ریزی تولید، قراردادها، لجستیک و توسعه سیستم‌های مرتبط با زنجیره تأمین دارای تجربه عملیاتی گسترده است.

این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که زنجیره تأمین به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید، نقشی تعیین‌کننده در عبور از چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو ایفا می‌کند.

کد مطلب 6814649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها