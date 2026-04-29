شوراها و تاب آوری شهری؛ خدمت رسانی بی وقفه پشت جبهه جنگ رمضان

خبرگزاری مهر- گروه جامعه؛ احمد صادقی رئیس شورای اسلامی استان تهران: سالروز شوراها علاوه بر آنکه تلنگری برای جامعه سیاسی کشور از باب اهمیت این نهاد قانونی و مردمی است، یادآور جایگاه شوراها در اهمیت مسائل شهری به ویژه تاب‌آوری شهری است.

یکی از نقاط قوتی که در طول جنگ اخیر تجربه کردیم، تاب‌آوری شهری بود؛ موضوعی که دشمن روی آن حساب کرده بود تا با بمباران های متعدد و نیز تهدید آسیب به زیرساخت ها مسیر خدمت‌رسانی در شهرها مختل شود و این مهم عاملی در جهت ناامید ساختن مردم گردد.

در جنگ رمضان شاهد بودیم که تاب آوری ملی بیش از آنکه نیازمند تجهیزات نظامی و مقابله نظامی باشد، نیازمند همبستگی ملی و حفظ روحیه شهروندان است.

به بیانی پایداری ملی از تاب‌آوری شهری ناشی می‌شود که در زمانه بحران و جنگ، نقشی بی بدیل در مدیریت منابع ایفا می کند.

اما دیدیم که در ایام جنگ اخیر خدمت رسانی در شهر ها لحظه ای متوقف نشد و همین امر قوت قلبی شد برای مردم قهرمان تا حماسه حضور خود در خیابان ها را رقم بزنند.

این نمونه ای است از حضور موثر پارلمان های محلی که با اتخاذ تصممیات درست و پیش بینی نیازهای شهر آمادگی نهادهای اجرایی برای مقابه با حوادث را بیمه می کند.

امروز می توان گفت شوراها از مدیریت سنتی خود عبور کرده اند و وارد مرحله ای جدیدی گشته اند که ضمن مدیریت بحران، تقویت همبستگی ملی را نیز رقم می زنند و این‌ها نمی شود جز با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر نظرات کارشناسی شده.

همه اجزای خدمات شهرداری از جمله هر پاکبانی که در شرایط بحرانی خیابان را پاکیزه نگه می‌دارد، سربازان خط مقدم مقاومت مدنی هستند که مانع از اشاعه ناامیدی می‌شوند.

شوراها به عنوان محور تصمیمات شهری نقشی تعیین کننده در هماهنگی بین بخشی در شهرها و استان‌ها دارند و این مهم نیز در ایام جنگ اخیر به ویژه در استان تهران دیده شد.

اطلاع‌رسانی دقیق و مقابله با شایعات جنگ روانی در خصوص زیرساخت ها و مسائل شهری، ماموریتی است که شوراها از طریق پیوند میان نهادهای شهری و شهروندان به ثمر رساندند.

اکنون، با نزدیک شدن به انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی، فرصتی ارزشمند فراهم شده تا شوراها بیش از پیش در مسیر گذار از مدیریت سنتی به سوی تقویت همببستگی ملی گام بردارند و این امر میسر نمی‌شود جز با انتخاب افراد آگاه و و مدبر به حوادث زمانه .

امید است با انتخاب آگاهانه‌ی مردم، شوراهای اسلامی به عنوان بستر مشارکت عمومی، در خدمت آبادانی، توسعه و رفاه عمومی باشند.

اینجانب، احمد صادقی، رئیس شورای اسلامی استان تهران، این روز فرخنده را به تمامی اعضای شوراهای اسلامی، مدیران شهری و مردم شریف ایران تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، تداوم راه سازندگی و پیشرفت را برای کشور عزیزمان مسئلت دارم.