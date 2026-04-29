به گزارش خبرگزاری مهر، موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها به مناسبت نهم اردیبهشت؛ روز ملی شوراها پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم و شریف شوراهای اسلامی شهر و روستا
با تبریک ولادت باسعادت شمسالشموس آقا علی بن موسیالرضا(ع) و گرامیداشت مقام والای شهدای جنگ رمضان به ویژه امام شهیدمان حضرت آیتالله سید علی خامنهای (قدس سره)، نهم اردیبهشتماه «روز ملی شوراها» را خدمت همه شما همکاران پرتلاش و خدوم تبریک عرض میکنم.
نهم اردیبهشت، فرصتی است تا بار دیگر بر جایگاه کلیدی نهاد شورا در پیوند میان مطالبات مردم و بدنه اجرایی تأکید کنیم. شوراها اساساً نهادی برخاسته از بطن جامعهاند تا با نگاهی دقیق به مسائل محلی، گره از کار مردم بگشایند و در مسیر توسعه و آبادانی گام بردارند.
در نگاه به مسیری که پشت سر گذاشتیم، به ویژه در شرایط خاص و پرفشاری که کشور در دوران «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» تجربه کرد، شاهد جلوههای ارزشمندی از ایثار و مسئولیتپذیری اعضای محترم شوراها بودیم. در شرایطی که بحرانها ممکن بود آرامش و زندگی عادی مردم را مختل کند، همراهی و حضور دلسوزانه شما در صف مقدم مدیریت بحرانهای شهری و روستایی، قوتقلبی برای هموطنان و بازویی توانمند برای تأمین نیازهای ضروری آنان بود.
آنچه در آن روزهای دشوار رقم خورد، نه فقط از سر وظیفه اداری، که تجلی تعهد اجتماعی شوراهای اسلامی بود. اینکه در سختترین بزنگاهها، شورا توانسته به پناهگاهی امن برای مردم تبدیل شود، سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید آن را در خدمت به مردم ارج نهیم و حفظ کنیم.
اینجانب با گرامیداشت روز ملی شوراها، از تلاشهای صادقانه یکایک شما عزیزان در سراسر کشور که در شرایط عادی و بحرانی برای گرهگشایی از کار مردم از هیچ کوششی دریغ نمیکنید، سپاسگزارم. امیدوارم در ادامه مسیر خدمت که پیش رو داریم، در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) و هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(مد ظله العالی) با انسجام بیشتر در جهت رفاه مردم و توسعه پایدار میهن عزیزمان گامهای موثری برداریم.
توفیق روزافزون شما را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران از خداوند متعال مسئلت دارم.
