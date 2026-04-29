به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان ظهر چهارشنبه در نشست گرامیداشت روز شوراهای اسلامی شهر و روستا، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی اظهار کرد: همه ما مدیون فداکاریها و خون شهدا هستیم و این ایثارگریها موجب سرافرازی ملت ایران شده است.
وی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی در توسعه محلی افزود: شوراها، دهیاران، شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی در یک مجموعه و یک تیم برای خدمت به مردم شریف شهرستان فعالیت میکنند و با همافزایی و استفاده از ظرفیتهای موجود باید خدمات بیشتری به مردم ارائه شود.
فرماندار شهرستان رزن با تأکید بر جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی گفت: در کشور ما مردم در همه صحنهها در کنار هم و یکصدا در برابر تجاوزها ایستادند و این انسجام و همدلی در تاریخ کمنظیر است.
وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین بیان کرد: اطلاعرسانی و تبیین خدمات و عملکردها موجب افزایش امید در جامعه میشود و هرچه امید مردم بیشتر باشد، انگیزه مردم برای سازندگی کشور نیز افزایش پیدا میکند.
جهانیان ادامه داد: رسانهها باید در کنار مسئولان، خدمات و تلاشهای انجامشده را به اطلاع مردم برسانند تا تصویر روشنی از اقدامات نظام و دولت ارائه شود.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش مدیران و کارکنان دستگاهها گفت: تسلط بر قوانین و مقررات برای خدمترسانی مؤثر ضروری است و بدون آموزش، اجرای درست وظایف اداری با مشکل مواجه میشود.
فرماندار شهرستان رزن با اشاره به مطالبات شوراهای اسلامی افزود: استفاده از ظرفیت شوراها و تقویت ابزارهای کاری آنها از جمله موضوعاتی است که در دوره جدید پیگیری خواهد شد و صدور کارت شناسایی شوراها نیز از برنامههای در دستور کار است.
وی همچنین بر اهمیت توسعه اقتصادی شهرستان تأکید کرد و گفت: اقتصاد زیربنای توسعه است و شهرستان رزن با برخورداری از ظرفیتهای متعدد کشاورزی از جمله محصولات زراعی و گیاهان دارویی، نیازمند حرکت به سمت ایجاد برندهای اقتصادی پایدار است.
جهانیان با اشاره به طرح توسعه گلخانهای در شهرستان اظهار کرد: توسعه گلخانهها میتواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند و با اجرای چند هکتار گلخانه در هر روستا، دهها فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که این امر نقش مهمی در رونق اقتصادی روستاها دارد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش شوراها، دهیاران و مدیران شهرستان گفت: هدف همه ما خدمت به مردم و ایجاد آرامش، امید و آینده روشن برای جوانان است و این مسیر با همدلی و همکاری همه دستگاهها محقق خواهد شد.
نظر شما