شناسایی و توقف دو مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک، اعلام کرد: این تغییرات شامل دیوارکشی و پی‌کنی به مساحت ۵ هزار مترمربع در اراضی کشاورزی روستای کوخرد شهرستان بستک بوده است.

وی افزود: با حضور کارشناسان گشت امور اراضی شهرستان، اخطاریه‌ای مبنی بر توقف عملیات ساخت‌وساز برای متخلف صادر و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام شد.

رحمانی تأکید کرد: گشت‌های مستمر یگان حفاظت از اراضی کشاورزی با هدف جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سطح شهرستان به‌صورت جدی ادامه دارد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک در پایان یادآور شد: تمام شهروندان می‌توانند در حفاظت از اراضی کشاورزی نقش مؤثری ایفا کنند و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ به ما گزارش دهند