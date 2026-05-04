رسانه صهیونیستی: سرعت تولید موشک ایران بسیار بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: اسرائیل افزایش تولید رهگیرهای موشکی آرو را بالا می‌برد اما در مقابل ایران با سرعت بیشتری موشک تولید می‌کند.

این رسانه صهیونیستی درباره ناتوانی تل آویو برای جبران کمبود موشک های رهگیر ابراز نگرانی کرد و افزود: در صورت ازسرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آتش‌بس یک‌ماهه برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی کافی نبوده است.

انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش شدید ذخایر موشک‌های پدافندی رژیم صهیونیستی، موجی از نگرانی را در میان ساکنان مناطق اشغالی به دنبال داشته است.

پیشتر، پایگاه خبری «سیمافور» آمریکا به نقل از مقامات این کشور گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی با کمبود حاد و جدی در زمینه موشک‌های پدافندی (رهگیر) روبه روست.