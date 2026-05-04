  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

رسانه صهیونیستی: سرعت تولید موشک ایران بسیار بالا است

رسانه صهیونیستی: سرعت تولید موشک ایران بسیار بالا است

یک رسانه صهیونیستی درباره توان ایران برای تولید سریع موشک ابراز نگرانی کرد و نوشت سرعت تولید موشک ایرانی ها بالاتر از توان تل آویو در ساخت موشک های رهگیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: اسرائیل افزایش تولید رهگیرهای موشکی آرو را بالا می‌برد اما در مقابل ایران با سرعت بیشتری موشک تولید می‌کند.

این رسانه صهیونیستی درباره ناتوانی تل آویو برای جبران کمبود موشک های رهگیر ابراز نگرانی کرد و افزود: در صورت ازسرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آتش‌بس یک‌ماهه برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی کافی نبوده است.

انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش شدید ذخایر موشک‌های پدافندی رژیم صهیونیستی، موجی از نگرانی را در میان ساکنان مناطق اشغالی به دنبال داشته است.

پیشتر، پایگاه خبری «سیمافور» آمریکا به نقل از مقامات این کشور گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی با کمبود حاد و جدی در زمینه موشک‌های پدافندی (رهگیر) روبه روست.

کد مطلب 6819882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      5 1
      پاسخ
      همه ي پيام هاي دشمن براي نيرنگ هست اين پيام در اين جهت هست كه ما از خود راضي شويم و توليدات را در همين حد نگه داريم ( با لالايي دشمن خوابمان نميبرد)

    پربازدیدها

    پربحث‌ها