چهره انسانی دین؛ نگاهی نو به اخلاق اجتماعی امام رضا (ع)

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در زمانه‌ای که قضاوت‌های سریع، تحقیر و کم‌توجهی به شأن انسان‌ها در فضای مجازی و در جامعه وجود دارد، الگوهای اخلاقی و رفتاری امام رضا (ع) همچنان راهنمایی ارزشمند برای ساختن جامعه‌ای انسانی و مهربان است.

در همین راستا سید مهدی موسوی کارشناس علوم قرآنی با تاکید بر راز و رمز رفتار امام رضا (ع) با تمرکز بر کرامت انسانی و مهربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام رضا (ع) تأکید داشتند که هر انسان، بدون توجه به نژاد، ثروت یا جایگاه اجتماعی، باید با احترام و کرامت دیده شود. یکی از نکات جالب در سیره ایشان این است که وقتی خدمتکاران بر سر سفره ایشان می‌نشستند، می‌فرمودند: انسان‌ها در کرامت نزد خدا یکسانند؛ جز با تقوا. این تصویر نشان‌دهنده یک رفتار انسانی و الهی است که باید در جامعه امروز مورد توجه قرار گیرد.

نقش کرامت انسانی در بهبود روابط اجتماعی

موسوی ادامه داد: امام رضا (ع) با مهربانی و احترام به دیگران، پایه‌گذار یک فرهنگ انسانی بودند. در دنیای امروز که ناهنجاری‌هایی مانند قضاوت‌های بی‌رحمانه در فضای مجازی به وفور دیده می‌شود، این رویکرد ایشان می‌تواند به ما کمک کند تا بار دیگر به یکدیگر احترام بگذاریم. این کار نه‌تنها به بهبود روابط فردی کمک می‌کند بلکه باعث کاهش فاصله‌های اجتماعی و اقتصادی نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: قرآن کریم در آیه‌ای می‌فرماید: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ» و ما پسران آدم را گرامی داشتیم. این آیه به وضوح نشان می‌دهد که کرامت انسان، حق طبیعی هر فرد است. بنابراین اگر این الگوها در خانواده‌ها، مدارس و فضاهای عمومی نهادینه شوند، ما به جامعه‌ای عادلانه‌تر و آرام‌تر دست خواهیم یافت. مثلاً روابط بین کارفرما و کارگر، معلم و شاگرد و اعضای خانواده باید بر اساس احترام دوجانبه شکل بگیرد.

این کارشناس معتقد است که ما باید به این نکته توجه کنیم که پروژه اصلاح انسان و جامعه، از احترام به انسان آغاز می‌شود. پس بیایید الگویی چون امام رضا (ع) را در زندگی خود پیاده کنیم و از سفره مهربانی و کرامت ایشان، دل‌هایمان را سرشار سازیم.

تاثیر کرامت بر جامعه جوان

فاطمه حسینی نیز از دیگر کارشناسان معارف به خبرنگار مهر گفت: کرامت انسانی تنها یک اصل اعتقادی نیست، بلکه راهکاری عملی است برای ساختن جامعه‌ای بهتر، مهربان‌تر و عادل‌تر. همان‌گونه که امام رضا (ع) نشان دادند، با مهربانی و احترام، دل‌ها را نمی‌توان تنها با سخن بلکه باید با رفتار و عمل زنده نگه داشت.

وی افزود: جوانی که در جامعه‌ای مبتنی بر کرامت رشد کند، یاد می‌گیرد که هویت فردی‌اش در گروِ احترام به هویت دیگران است؛ نه در تخریب یا تحقیرِ دیگری. امام رضا (ع) با تاکید بر «عقل» و «کرامت انسانی»، به جوان می‌آموزد که هر حرکتی که گوهر وجودی او را لکه‌دار کند، دور از شأن اوست. در واقع، خودِ کرامت، یک «سپرِ دفاعی» در برابر انحرافات است.

حسینی معتقد است که اگر امروز بخواهیم جامعه‌ای بسازیم که در آن نوجوانان و جوانان با اعتماد به نفس و سلامت روان حرکت کنند، باید سیره رضوی را از پستوهای تاریخ به متنِ رفتارهای اجتماعی بیاوریم. کرامت یعنی اینکه هر جوان بداند وجودش ارزشمند است، صدایش شنیده می‌شود و در برابر خدا و جامعه، جایگاهی دارد که نباید آن را با هیچ‌چیزِ پست عوض کند.

وی بیان داشت: به تعبیر آن امام همام، آنکه کرامت نفس داشته باشد، «شرّ» از او دور می‌ماند. جامعه‌ای که نسل جوانش با باور به کرامتِ خویش و دیگری زندگی کند، نه تنها آسیب‌پذیری‌اش در برابر تهاجم‌های فرهنگی کاهش می‌یابد، بلکه به الگویی از اخلاق و پیشرفت تبدیل خواهد شد.

بنابراین این نگاه، دعوت به یک «زیستِ کریمانه» است؛ زیستنی که در آن، مهربانی با دیگران، عزت‌نفس و تعالیِ فردی، همگی در پیوندی ناگسستنی با هم قرار دارند.