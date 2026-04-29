جهش گردشگری مازندران در سایه جنگ؛ کشتی کروز در راه است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مازندران در بهار تصویری متفاوت از خود به نمایش گذاشت؛ استانی که سال‌ها به‌عنوان مقصد نخست سفرهای داخلی شناخته می‌شد، این‌بار با ثبت رکوردی کم‌سابقه و حرکت به‌سوی افق‌های جهانی، بار دیگر جایگاه خود را در صنعت گردشگری کشور تثبیت کرد.

ترکیب افزایش سفرها، رشد سرمایه‌گذاری و تمرکز بر توسعه پایدار، این استان را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تحرک اقتصادی در حوزه گردشگری تبدیل کرده است.

نوروزی فراتر از انتظار؛ ۲۰ میلیون سفر به مازندران در شرایط جنگی

نوروز امسال برای مازندران با یک عدد معنادار همراه شد؛ بیش از ۲۰ میلیون سفر ثبت‌شده که نشان‌دهنده اقبال گسترده مردم به این استان است. جاده‌های شمال از نخستین روزهای تعطیلات شاهد ترافیکی سنگین و مداوم بودند و موج مسافران از استان‌های مختلف، به‌ویژه پایتخت، به سمت شهرها و روستاهای مازندران سرازیر شد.

حسین ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به رونق گردشگری در استان به ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم افزود: این حجم از سفر، علاوه بر رونق بازارهای محلی، نشان داد که مازندران همچنان در صدر انتخاب‌های گردشگران ایرانی قرار دارد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سواحل دریای خزر، جنگل‌های هیرکانی، روستاهای بکر و آب‌وهوای معتدل، مجموعه‌ای از جاذبه‌ها را فراهم کرده که پاسخگوی طیف گسترده‌ای از سلیقه‌هاست.

زیرساخت‌ها در آزمون بزرگ

وی یادآور شد: افزایش تعداد مسافران، همزمان زیرساخت‌های گردشگری استان را نیز در معرض آزمونی جدی قرار داد. ظرفیت اقامتگاه‌ها، شبکه حمل‌ونقل، خدمات شهری و امکانات رفاهی، همگی با فشار مضاعفی مواجه شدند. با این حال، به‌نظر می‌رسد توسعه‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، توانسته تا حدی پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد.

سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری یکی از عوامل کلیدی در این زمینه بوده است. طی سال‌های اخیر، پروژه‌های متعددی در حوزه ساخت هتل، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ایجاد مراکز تفریحی در نقاط مختلف استان آغاز شده که نقش مهمی در افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر ایفا کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری موتور محرک توسعه گردشگری مازندران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از این استان می‌گوید: بیش از ۲۰ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای مشارکت در پروژه‌های گردشگری اعلام آمادگی کرده‌اند و این روند نشان‌دهنده جذابیت بالای مازندران در این حوزه است.

حسین ایزدی با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار ادامه می‌دهد: هدف‌گذاری ما تنها افزایش تعداد گردشگران نیست، بلکه ایجاد زنجیره ارزش گردشگری و تقویت اقتصاد محلی در دستور کار قرار دارد تا منافع این صنعت به‌صورت مستقیم به جامعه بومی برسد.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات و ارتقای کیفیت تجربه سفر، از جمله اولویت‌هایی است که در برنامه‌ریزی‌های کلان استان دنبال می‌شود.

خزر در مسیر تحول گردشگری

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پیش‌روی مازندران، توسعه گردشگری دریایی در دریای خزر است؛ حوزه‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما اکنون با ورود کشتی کروز، در آستانه یک تحول جدی قرار دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در این‌باره می‌گوید: کشتی کروز با ظرفیت ۲۵۰ نفر، پس از تکمیل مراحل فنی و اخذ مجوزهای لازم، به‌عنوان نخستین شناور استاندارد گردشگری در خزر فعالیت خواهد کرد.

سعید کیاکجوری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های این پروژه ادامه می‌دهد: این شناور قابلیت اقامت طولانی‌مدت در دریا را دارد و می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران فراهم کند، موضوعی که نقش مهمی در جذب گردشگران جدید خواهد داشت.

به گفته وی، توسعه گردشگری دریایی می‌تواند علاوه بر افزایش تنوع خدمات، زمینه‌ساز حضور گردشگران خارجی و تقویت جایگاه بین‌المللی مازندران شود.

روستاها پیشران‌های نوظهور گردشگری مازندران

در سال‌های اخیر، توجه به گردشگری روستایی به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم توسعه در مازندران مطرح شده است. روستاهای این استان با برخورداری از طبیعت بکر، فرهنگ غنی و سبک زندگی اصیل، ظرفیت‌های بالایی برای جذب گردشگران دارند.

مهدی اسحاقی معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمونه موفق این مسیر، روستای کندلوس است که توانسته با حفظ هویت بومی خود، به یکی از مقاصد مهم گردشگری تبدیل شود. این تجربه، الگویی برای سایر روستاها فراهم کرده تا با برنامه‌ریزی مناسب، وارد چرخه گردشگری شوند.

وی افزود: در همین چارچوب، روستای شانه‌تراش به‌عنوان یکی از گزینه‌های ایران برای حضور در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ معرفی شده است؛ روستایی که با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، می‌تواند به یک برند گردشگری در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

شانه‌تراش در مسیر جهانی‌شدن

فرآیند ثبت جهانی شانه‌تراش، نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال جامعه محلی است. در این مسیر، شاخص‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها، حفظ اصالت فرهنگی، ارتقای خدمات و پایداری اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: این روستا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، می‌تواند علاوه بر جذب گردشگر، به تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

با وجود روند رو به رشد گردشگری، مازندران با چالش‌هایی نیز مواجه است. افزایش تعداد مسافران، فشار بر منابع طبیعی، تولید پسماند و ترافیک، از جمله مسائلی است که نیازمند مدیریت دقیق است.

کارشناسان معتقدند توسعه گردشگری بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند به تخریب منابع طبیعی منجر شود؛ منابعی که اصلی‌ترین مزیت رقابتی این استان به شمار می‌روند.

در این راستا، حرکت به سمت گردشگری پایدار، توسعه زیرساخت‌های سبز و افزایش آگاهی عمومی، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به روندهای موجود، آینده گردشگری مازندران روشن به نظر می‌رسد. افزایش سفرها، رشد سرمایه‌گذاری، توسعه پروژه‌های نوآورانه و حرکت به سمت ثبت جهانی روستاها، همگی نشان‌دهنده ورود این استان به مرحله‌ای جدید از توسعه است.

اگر این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت یکپارچه ادامه یابد، مازندران می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری در سطح منطقه و حتی جهان تبدیل شود.

این استان امروز نه‌تنها یک مقصد سفر، بلکه نمادی از ظرفیت‌های بالقوه گردشگری ایران است؛ ظرفیتی که با بهره‌گیری صحیح از آن، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کند.