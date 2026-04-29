رتبه نخست بخش رادیو و صدا فستیوال جهانی به هنرمندان تبریزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید سعادتی و فرزاد صبوری، هنرمندان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با مستند کهکشان راه برفی موفق به کسب رتبه نخست و دریافت تندیس طلایی بخش رادیو و صدا در فستیوال AIPS 2025 شدند. آثاری از کشورهای انگلستان و آلمان هم در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

مراسم اهدای جوایز با حضور نمایندگان کشورهای برگزیده، در تالار موزه کمیته بین المللی المپیک در شهر لوزان سوئیس برگزار شد و این دو هنرمند تنها نمایندگان برگزیده از ایران بودند.

فستیوال سالانه AIPS با حضور بیش از ۱۴۰ کشور از جهان و در بخش های مختلف در سطح حرفه ای برگزار شد.