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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان شد

اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان- اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۹.۲ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین نقطه استان گلستان شد و علی‌آباد با دمای ۲۴.۷ درجه، کمینه دمای صبح امروز را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، کمینه دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۷.۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای این شهر امروز به ۳۵ درجه برسد.

همچنین کمینه دمای پارک ملی گلستان ۲۱.۸ درجه گزارش شده است.

دمای هوای صبح امروز در آق‌قلا ۲۷.۸، اینچه‌برون ۲۸، بندرگز ۲۷.۳، بندرترکمن ۲۶.۴، کلاله ۲۶.۴، گنبدکاووس ۲۷.۴، مراوه‌تپه ۲۶، مینودشت ۲۵.۹، هاشم‌آباد ۲۶، کارکنده ۲۶.۴ و انبارالوم ۲۷.۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

بر این اساس، اختلاف دمایی قابل توجهی میان نقاط مختلف استان وجود دارد و در حالی که مناطق شمالی گلستان روز گذشته دمای نزدیک به ۴۰ درجه را تجربه کردند، مناطق مرتفع‌تر و شرقی استان صبح امروز هوای خنک‌تری داشتند.

کد مطلب 6930237

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