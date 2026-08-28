پرونده «فیفاگیت» دوباره باز شد/ اعتراف ۲ مدیر آرژانتینی به پرداخت رشوه

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده فساد گسترده موسوم به «فیفاگیت» پس از بیش از یک دهه بار دیگر خبرساز شده است؛ چرا که دو مدیر آرژانتینی فعال در حوزه بازاریابی ورزشی در دادگاه فدرال آمریکا به پرداخت رشوه به مدیران فوتبال بینالمللی برای دستیابی به حقوق پرسود پخش تلویزیونی اعتراف کردند.
رسانه «RMCsport» نوشت: هوگو جینکیس و ماریانو جینکیس، پدر و پسر آرژانتینی و مالکان مشترک شرکت بازاریابی ورزشی «فول پلی» (Full Play)، روز پنجشنبه در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شدند و در چارچوب توافقی با دادستانهای آمریکایی، پرداخت رشوه به مدیران فوتبال را تأیید کردند.
بر اساس اسناد قضایی، این دو نفر «دهها میلیون دلار» رشوه به مدیران فوتبال پرداخت کردهاند تا حمایت آنها را برای دستیابی به حقوق رسانهای و تجاری مسابقات مختلف فوتبال به دست آورند. از جمله این رقابتها، مسابقات انتخابی جام جهانی و کوپا آمریکا بوده است.
این دو مدیر آرژانتینی در سال ۲۰۱۵ و پس از آغاز تحقیقات گسترده دستگاه قضایی آمریکا درباره فساد در فوتبال بینالمللی تحت تعقیب قرار گرفتند. پروندهای که به «فیفاگیت» مشهور شد و علاوه بر مدیران مختلف فوتبال در آمریکای جنوبی و شمالی، سپ بلاتر، رئیس وقت فدراسیون جهانی فوتبال را نیز تحت تأثیر قرار داد و در نهایت به پایان دوران ریاست او بر فیفا منجر شد.
توافق با دادستانی آمریکا
بر اساس توافقی موسوم به «توافق تعویق تعقیب قضایی»، دادستانی آمریکا موافقت کرده است اتهامات کلاهبرداری علیه جینکیسها را در صورت رعایت شروط تعیینشده کنار بگذارد.
در مقابل، این دو نفر پذیرفتهاند که در ایجاد یک سیستم فساد و پرداخت رشوه نقش داشتهاند و در چارچوب این توافق، ۵۰ میلیون دلار از داراییهای آنها ضبط خواهد شد. همچنین در صورت رعایت کامل شروط توافق، اتهامات آنها در سپتامبر ۲۰۲۷ کنار گذاشته خواهد شد.
بر اساس اسناد پرونده، پرداختهای غیرقانونی این دو نفر به مدیران فوتبال در دهه ۱۹۹۰ آغاز شده و در سالهای بعد ادامه داشته است. دادستانهای آمریکایی اعلام کردهاند که جینکیسها از این پرداختها برای تضمین قراردادهای پرسود مربوط به حقوق پخش تلویزیونی و تجاری رقابتهای فوتبال استفاده میکردند.
شرکت «فول پلی» که متعلق به این دو آرژانتینی است، در زمینه بازاریابی ورزشی فعالیت میکرد و آنها با پرداخت این مبالغ تلاش داشتند حقوق رسانهای مسابقات مهم فوتبال در آمریکای جنوبی را به دست آورند.
اعتراف این دو نفر در شرایطی صورت گرفته که پرونده «فیفاگیت» از سال ۲۰۱۵ یکی از بزرگترین پروندههای فساد در فوتبال جهان محسوب میشود و تحقیقات آن تاکنون به دستگیری، محاکمه و محکومیت شماری از مدیران و فعالان فوتبال در کشورهای مختلف منجر شده است.
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