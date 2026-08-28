یک فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر اسرائیلی در شرق دیر البلح در مرکز نوار غزه به شدت زخمی شده است.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۴۳۸ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۴۷ نفر مجروح شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۰۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۳۳۶ نفر مجروح شده‌اند. همچنین تاکنون پیکر ۸۱۴ شهید از زیر آوار خارج شده است.