۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

خواب‌آلودگی راننده علت حادثه تجمع شب‌های اقتدار یزد

یزد - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد علت حادثه تجمع شب‌های اقتدار یزد را خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد و از شهادت یک دانش‌آموز دختر ۱۳ ساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی با توجه به وقوع حادثه تلخ تصادف خودرو و برخورد با چند نفر از تجمع‌کنندگان شب‌های اقتدار یزد در ابتدای بلوار امام خامنه‌ای (قدس سره) یزد، بررسی‌ علت این حادثه در دستور کار پلیس و مجموعه های مرتبط قرار گرفت.

معاون سیاسی، امینی و اجتماعی استاندار یزد گفت؛ بر این اساس علت اصلی این حادثه خواب‌آلودگی راننده تشخیص داده شده که متاسفانه مصدومیت ۵ نفر از شهروندان را به همراه داشت و این عزیزان که برای پرچم داری از ایران مقابل دشمن در تجمعات شبانه به میدان آمده بودند به درجه جانبازی نائل آمدند.

وی ادامه داد: یک دانش آموز دختر ۱۳ ساله و دهه نودی نیز که با خانواده در این اجتماع حماسی حضور داشت در جریان دفاع مردمی از ایران اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.

دهستانی ضمن ابراز همدردی با خانواده این شهید دانش‌آموز و میدان‌دار دفاع از اقتدار ایران، برای بازماندگان صبر و اجر آرزو داشته و از خداوند منان صحت و سلامت مصدومان این حادثه رانندگی را خواستاریم.

معاون استاندار یزد گفت: اقدامات و پیگیری درمانی مصدومان نیز از ابتدای حادثه صورت گرفته و کادر درمان و مجموعه مدیریتی استان هر گونه اقدامی برای سرعت بخشی به این موضوع را دنبال می کنند.

دهستانی بیان کرد: امید است رانندگان به ویژه این شب‌ها و هنگام تردد در مسیرهای مرتبط با اجتماعات نهایت دقت در رانندگی و مردم داری را مورد توجه قرار داده تا شاهد حوادث تلخی از این جنس نباشیم.

کد مطلب 6814706

    IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      4 2
      پاسخ
      لطفا پلیس نسبت به کنترل سرعت حرکت و مسیر های تجمعات دقت بیشتری کند . و البته از زحمات پلیس زحمتکش هم سپاسگذاریم

