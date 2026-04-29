سقوط قیمت فولاد در پی عرضه ۱۶۰ هزار تنی در بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزتالله زارعی اظهار داشت روز دوشنبه ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی در بورس کالا عرضه شد که از این میزان ۹۰ هزار تن به فروش رسید.
وی با اشاره به اینکه عرضه ورقهای فولادی موجب تعدیل و در نهایت کاهش قیمتها در بازار میشود، تأکید کرد تأمین نیاز تولیدکنندگان از این طریق به طور کامل انجام میشود و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی وزارت صمت بر برخورد قاطع با گرانفروشی به بهانه کمبود کالا تأکید کرد و افزود با هر تولیدکننده یا عرضهکنندهای که به بهانه آسیب به زیرساختهای فولاد مبارکه در جنگ اقدام به افزایش غیرقانونی قیمتها کند، برخورد قانونی میشود.
زارعی تصریح کرد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی بهصورت مستمر بازار را رصد میکنند تا با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.
در هفتههای اخیر برخی واسطهگران با ادعای تخریب زیرساختهای فولادی و ایجاد تنش در بازار، باعث افزایش قیمت در بازارهای مرتبط از جمله بازار خودرو شدهاند که وزارت صمت این ادعاها را بیاساس میداند.
