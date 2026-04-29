بارش تگرگ دانه درشت در نورآباد و چگنی+ عکس

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید تگرگ دانه درشت در بخش برخوردار نورآباد و روستای مله امیری از توابع شهرستان چگنی طی سامانه بارشی اخیر در استان ثبت شده است.
شاهدان عینی از بارش تگرگهای بسیار درشت در روستای مله امیری چگنی خبر دادند. این تگرگها که اندازههایی فراتر از معمول داشتند، در مدت زمان کوتاهی سطح زمین را پوشاندند.
بخش برخوردار نورآباد نیز از این پدیده جوی در امان نماند و بارش تگرگ دانه درشت در این منطقه نیز گزارش شده است.
تیمهای جهاد کشاورزی شهرستانهای چگنی و نورآباد در حال ارزیابی بررسی میزان خسارتهای احتمالی واردشده به باغات هستند.
بارش تگرگ دانه درشت در برخی روستاهای نورآباد و چگنی، یکی از شدیدترین پدیدههای جوی در روزهای اخیر به دنبال فعالیت سامانه بارشی بوده است.
نظر شما