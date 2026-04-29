دستگیری عنصر عملیاتی تیم تروریستی وابسته به گروهک نفاق در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با اقدامات اطلاعاتی و انتظامی پلیس خوزستان و همکاری مؤثر مردمی، یکی از عناصر اصلی و عملیاتی وابسته به گروهک تروریستی نفاق در مخفیگاهش شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر شد.

در تحقیقات اولیه مشخص شد پیش از آغاز جنگ تحمیلی رمضان و در نخستین روزهای نبرد این متهم و همدستانش در اقدام تروریستی حمله مسلحانه به اماکن مذهبی و دولتی و تیراندازی به سوی عوامل گشت انتظامی منجر به مجروح شدن دو تن از کارکنان شد.

متهم، از لیدرهای اصلی اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌ که با ساخت مواد آتش‌زای دست‌ساز، یک شعبه بانک و چند دستگاه خودپرداز را به آتش کشیده و اقدام به توزیع کوکتل مولوتف میان اغتشاشگران می‌کرد.

همچنین مشخص شد متهم از طریق فضای مجازی با سرپل‌های گروهک نفاق در ارتباط بوده‌ و ضمن فراگیری آموزش‌های ساخت مواد انفجاری، نسبت به تهیه سلاح و موتورسیکلت برای اقدامات تروریستی اقدام کرده است.