به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته زمین پاک و با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین»، عملیات پاکسازی ورودی شهر خرم‌آباد واقع در منطقه گیلوران (محدوده خضر باغ نو) با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان و با همکاری خدمات شهری شهرداری و اداره کل راهداری استان اجرا شد.

پاکسازی ورودی شهر خرم‌آباد از نخاله‌های ساختمانی

همزمان به مناسبت هفته زمین پاک و پیرو مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان، با نظارت و حضور مدیرکل و معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان لرستان، معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد و با همکاری خدمات شهرداری، راهداری استان لرستان و جمعی از مسئولین استانی، عملیات پاکسازی ورودی شهر خرم‌آباد اجرا شد.

تمامی نخاله‌های جمع‌آوری‌شده توسط ناوگان ماشین‌آلات سنگین به سایت مجاز پسماند منتقل شده و منطقه مورد نظر تسطیح شد.

صیانت از منابع خاک و حریم زیستی شهرها؛ اولویت اصلی

کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان، صبح چهارشنبه با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع خاک و حریم زیستی شهرها به رسانه‌ها گفت: مطابق مصوبات چهارمین کارگروه تخصصی پسماند، پاکسازی کانون‌های آلودگی در ورودی‌های شهر اولویت اصلی ماست.

وی ادامه داد: با هم‌افزایی دستگاه‌هایی نظیر راهداری و شهرداری، یکی از مطالبات محیط زیستی در منطقه گیلوران (محدوده خضر باغ نو) اجرایی شد.

نظارت مستمر بر فرآیند انتقال پسماندها

فرمان‌پور با اشاره به نظارت مستمر اداره کل بر فرآیند انتقال پسماندها تأکید کرد که تمام نخاله‌ها به سایت مجاز پسماند منتقل شده و منطقه مورد نظر تسطیح شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان به نقش ورودی‌های شهر در زیباسازی شهری اشاره کرد و اظهار داشت: طرح جامع پاکسازی ورودی‌های شهر از نخاله‌های ساختمانی با هدف ساماندهی محیط و ارتقای منظر شهر در استان در حال اجرا است.

هوشیاری شهروندان و گزارش تخلفات تخلیه غیرمجاز

وی یادآور شد: این عملیات که تحت نظارت کارشناسان حوزه آب و خاک و پسماند حفاظت محیط زیست انجام گرفت.

فرمان‌پور بر لزوم هوشیاری شهروندان در شناسایی و گزارش تخلفات تخلیه غیرمجاز تأکید کرد تا از بازگشت آلودگی به این مناطق جلوگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان با تأکید بر اجرای طرح جامع پاکسازی ورودی‌های شهر از نخاله‌های ساختمانی، از عزم جدی این نهاد برای صیانت از منابع خاک، ارتقای منظر شهری و بهبود سلامت عمومی جامعه خبر داد.