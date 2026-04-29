زاکانی: قرارداد خرید واگن‌ مترو از چین فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در خصوص آخرین وضعیت قرارداد شهرداری تهران با چین برای ساخت واگن های مترو، اظهار کرد: قرارداد خرید قطار از چین همچنان فعال است و تاکنون دو رام قطار ساخته شده است.
وی افزود: آمادهایم که آرامش در منطقه ایجاد شود و جنگ جنایتکارانهای که دشمن به راه انداخته با پیروزی قطعی و نهایی ما به پایان برسد، پس از آن، با افتخار این قطارها وارد کشور خواهند شد اما بخش اصلی این قرارداد از برج چهارم امسال به نتیجه میرسد و تعداد رامهایی که وارد و سپس داخلیسازی خواهد شد، به بیش از ۱۴ رام میرسد.
زاکانی ادامه داد: این عدد بسیار خوبی است که امکان افزایش سرعت خدماترسانی را فراهم میکند. در کنار این اقدامات، برنامههایی برای کاهش سرفاصله قطارها در حال اجرا است، مانند ایجاد پایانههای تعمیرات قطارها که این موضوع موجب کاهش سرفاصله حرکت قطارها خواهد شد. همچنین، با افزایش تعداد واگنها، کیفیت خدمات در مترو به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت و تحول بزرگی در این زمینه ایجاد میشود.
وی در پایان تصریح کرد: قطار ساخته شده از برج ۱۱ سال گذشته آماده و در چین به ما تحویل داده شد؛ این اقدام مقدمهای برای انتقال به ایران بود، اما با آغاز جنگ، ورود قطارها به تأخیر افتاد. با این حال، بعد از جنگ شاهد ورود اولین قطار خواهیم بود. تأمین ارز و همه کارهای لازم برای این پروژه انجام شده است.
