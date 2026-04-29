۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

یک فرزند شهید سرپرست بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران شد

ری- معاون بنیاد شهید از انتصاب یک «فرزند شهید» به عنوان سرپرست اداره کل شهرستان‌های استان تهران خبر داد و آن را مصداق سیاست استفاده از نیروهای داخلی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ملک‌محمد نجفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با اشاره به ضرورت این تغییر مدیریت، اظهار داشت: به دلیل الزامات دستگاه‌های نظارتی ناگزیر به این تغییر بودیم و انتخاب فردی که بتواند مسیر گذشته را با قدرت ادامه دهد، کار دشواری بود.

وی با قدردانی از زحمات حسن نصرالله، مدیر پیشین، وی را مدیری پرتلاش و خستگی‌ناپذیر خواند و افزود: از تجارب ایشان همچنان در مجموعه بنیاد استفاده خواهیم کرد.

نجفی با اشاره به سیاست بنیاد مبنی بر بهره‌گیری از نیروهای درون‌سازمانی، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از کارکنان بنیاد، خانواده معظم شهدا و ایثارگران هستند. بر همین اساس، طاهره تبیرئی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران منصوب شد.

معاون بنیاد شهید کشور، تبیرئی را از فرزندان شهدا و نیروهای باسابقه بنیاد توصیف کرد و گفت: ایشان تجارب متعددی در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی دارند.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای نیروهای این اداره کل، تصریح کرد: انتخاب از میان این مجموعه ارزشمند دشوار بود، اما با جمع‌بندی‌های انجام‌شده، این انتصاب صورت گرفت.

نجفی از همه معاونان و رؤسای شهرستان‌ها خواست همچون گذشته، همکاری و تعامل لازم را با مدیریت جدید داشته باشند تا خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگران با قوت بیشتری ادامه یابد.

