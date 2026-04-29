قاتل مرد ۵۰ ساله کمتر از سه ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان اعلام کرد: در پی اعلام وقوع قتل مردی ۵۰ ساله در منزلش، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و انجام بررسی های فنی، مشخص شد مقتول بر اثر اصابت جسم سخت به قتل رسیده است که تحقیقات پلیسی خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی دامغان همچنین ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی کمتر از سه ساعت، پی بردند مقتول در درگیری با پسر ۲۷ ساله خود به قتل رسید و متهم در مخفیگاه خود در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شد.

عرب از اعتراف قاتل به قتل پدر خود به دلیل اختلافات خانوادگی خبر داد و گفت: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.