  1. استانها
  2. سمنان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

قاتل مرد ۵۰ ساله کمتر از سه ساعت دستگیر شد

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری قاتل مرد ۵۰ ساله خبر داد، قاتلی که کمتر از سه ساعت پس از وقوع جنایت، در یک عملیات غافلگیرانه پلیس به دام افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان اعلام کرد: در پی اعلام وقوع قتل مردی ۵۰ ساله در منزلش، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و انجام بررسی های فنی، مشخص شد مقتول بر اثر اصابت جسم سخت به قتل رسیده است که تحقیقات پلیسی خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی دامغان همچنین ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی کمتر از سه ساعت، پی بردند مقتول در درگیری با پسر ۲۷ ساله خود به قتل رسید و متهم در مخفیگاه خود در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شد.

عرب از اعتراف قاتل به قتل پدر خود به دلیل اختلافات خانوادگی خبر داد و گفت: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6814877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها