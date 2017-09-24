دستگیری قاتل در کمتر از ۲ ساعت در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، احمد طاهری اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل نوجوان ۱۵ ساله در نزدیکی یکی از مدارس شهر سراوان ماموران انتظامی این شهرستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی صحنه جرم دریافتند مقتول با یکی از همکلاسی های خود در مدرسه مشاجره و درگیری پیدا کرده و در این درگیری قاتل که یک دانش آموز ۱۵ ساله بوده با ضربه چاقو وی را به قتل رسانده و بلافاصله از محل متواری شده است.

وی تصریح کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان در تعاقب پایش های اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، هویت قاتل را شناسایی و آن را در یک عملیات ضربتی در کمتر از ۲ ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.