آسمان آباد با ۹۳ میلیمتر بارندگی رکورددار بارش های اخیر در ایلام

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار هشدار نارنجی سامانه بارشی از عصر شنبه وارد استان شد و تا ساعت ۹.۳۰ صبح امروز چهارشنبه در نقاط مختلف استان ایلام بارندگی به همراه داشت.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه آسمان‌آباد با ۹۳ میلیمتر بوده و پس از آن گورابین با ۸۴.۴ میلیمتر، دره‌شهر با ۸۰.۳ میلیمتر، ماژین با ۶۳.۷ میلیمتر، سرابله با ۶۳.۴ میلیمتر و بدره با ۶۲.۹ میلیمتر قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام ادامه داد: میزان بارش ثبت شده در زرنه ۶۰ میلیمتر، بلاوه ۵۷.۷ میلیمتر، کارزان ۵۰ میلیمتر، میمه ۴۶.۷ میلیمتر، ایوان ۴۶.۲ میلیمتر و ایلام (مرکز شهر) ۴۱.۵ میلیمتر گزارش شده است.

نادری یادآور شد: همچنین در ایستگاه‌های شباب ۳۹ میلیمتر، دشت عباس ۳۳.۵ میلیمتر، آبدانان ۳۲.۶ میلیمتر، گنجوان ۳۲.۱ میلیمتر، چوار ۳۱.۸ میلیمتر، هلیلان ۳۰.۶ میلیمتر، لومار ۳۰.۳ میلیمتر و ایلام (فرودگاه) ۲۹.۶ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام تاکید کرد: این بارش‌ها در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان رخ داده و بررسی‌های تکمیلی درباره پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.