۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

توقیف کامیون حامل ۱۲ میلیارد ریال تلویزیون قاچاق در بروجرد

بروجرد- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل محموله قاچاق تلویزیون به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد، در راستای مبارزه قاطع با قاچاق کالا و در حین کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به کشف یک محموله قاچاق شدند.

توقیف کامیون مشکوک در محورهای مواصلاتی بروجرد

در این عملیات، یک دستگاه خودروی کامیون که به طرز مشکوکی در حال تردد بود، توسط مأموران متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

در بازرسی از این خودرو، تعداد ۱۵ دستگاه تلویزیون خارجی در ابعاد ۶۵ اینچ و ۵۵ اینچ کشف شد که فاقد هرگونه مدارک قانونی و مجوز گمرکی بودند.

ارزش ریالی محموله؛ ۱۲ میلیارد ریال

برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله قاچاق کشف‌شده، حدود ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

این محموله بدون پرداخت حقوق گمرکی و تشریفات قانونی وارد کشور شده بود.

دستگیری متهم و معرفی به مراجع قضایی

در رابطه با این کشف، یک نفر متهم دستگیر شد.

وی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به همراه محموله مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلیس لرستان با قاطعیت ضمن تأکید بر عزم جدی خود در برخورد با سوداگران اقتصادی و مخلان نظم اقتصادی، از شهروندان درخواست کرد هرگونه مورد مشکوک و فعالیت‌های غیرقانونی را از طریق تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی نمایند.

