به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام پنجاه و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شد و داوطلبان تا ۱۹ اردیبهشت فرصت دارند برای حضور در این آزمون در سامانه گلستان دانشگاه پیام نور ثبتنام کنند.
پنجاه و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۹ صبح در مراکز استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، مازندران، فارس، یزد، کرمانشاه، خراسان رضوی و همدان برگزار میگردد.
متقاضیان شرکت در پنجاه و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت تا ۱۹ اردیبهشت فرصت دارند، از طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir " با انتخاب گزینه ی ورود به سیستم " به بصورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام و دریافت کارت آزمون خود اقدام کنند.
نکات مهم:
آزمون، در مراکز فوق الذکر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
ظرفیت ثبت نامی در مراکز مجری محدود است.
هزینه ثبتنام بایستی به صورت الکترونیکی در هنگام ثبتنام و از طریق سامانه ذکر شده پرداخت شود و داوطلبان دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبتنام را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا به منظور رفع مشکلات احتمالی با شماره ۲۳۳۲۲۸۶۹-۰۲۱ تماس حاصل کنند.
