ثمره تلاش روانشناسان در همراهی با پلیس «امنیت اجتماعی پایدار» است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان، به مناسبت نهم اردیبهشت، روز ملی روانشناس و مشاور، با صدور پیامی گفت: نهم اردیبهشتماه، روز ملی روانشناس و مشاور، فرصتی مغتنم برای تکریم و پاسداشت جایگاه والای اندیشمندان، مشاوران و روانشناسانی است که با دلسوزی و علم، چراغ راه آرامش در جامعه را روشن نگاه میدارند.
هاشمیفر در پیام خود تأکید کرد: روانشناسان و مشاوران با همدلی، درک عمیق و آگاهی، دوشادوش نیروهای انتظامی، نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان ایفا میکنند.
قدردانی از روانشناسان و مددکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی و کلانتریها
فرمانده انتظامی لرستان در ادامه پیام خود آورده است: بویژه همکاران ارجمند در حوزه روانشناسی و مددکاری اجتماعی مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی و کلانتریهای سراسر استان، که با صداقت، صبر و تخصص، در کنار مردم حضور فعال دارند و در مسیر اصلاح، آرامش و اعتماد اجتماعی گامهای ارزشمند برمیدارند، شایسته بالاترین تقدیرند.
هاشمیفر در پیام خود تصریح کرد: بدون تردید تلاش و خدمات این عزیزان در همراهی با مأموریتهای انتظامی، جلوهای از خدمت خالصانه و انساندوستانه است که ثمره آن امنیت روانی و اجتماعی پایدار خواهد بود.
