۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

ثمره تلاش روانشناسان در همراهی با پلیس «امنیت اجتماعی پایدار» است

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان گفت: تلاش و خدمات مشاوران و روانشناسان در همراهی با مأموریت‌های انتظامی، جلوه‌ای از خدمت انسان‌دوستانه است که ثمره آن امنیت روانی و اجتماعی پایدار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، به مناسبت نهم اردیبهشت، روز ملی روانشناس و مشاور، با صدور پیامی گفت: نهم اردیبهشت‌ماه، روز ملی روانشناس و مشاور، فرصتی مغتنم برای تکریم و پاسداشت جایگاه والای اندیشمندان، مشاوران و روانشناسانی است که با دلسوزی و علم، چراغ راه آرامش در جامعه را روشن نگاه می‌دارند.

هاشمی‌فر در پیام خود تأکید کرد: روانشناسان و مشاوران با همدلی، درک عمیق و آگاهی، دوشادوش نیروهای انتظامی، نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان ایفا می‌کنند.

قدردانی از روانشناسان و مددکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی و کلانتری‌ها

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه پیام خود آورده است: بویژه همکاران ارجمند در حوزه روانشناسی و مددکاری اجتماعی مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی و کلانتری‌های سراسر استان، که با صداقت، صبر و تخصص، در کنار مردم حضور فعال دارند و در مسیر اصلاح، آرامش و اعتماد اجتماعی گام‌های ارزشمند برمی‌دارند، شایسته بالاترین تقدیرند.

هاشمی‌فر در پیام خود تصریح کرد: بدون تردید تلاش و خدمات این عزیزان در همراهی با مأموریت‌های انتظامی، جلوه‌ای از خدمت خالصانه و انسان‌دوستانه است که ثمره آن امنیت روانی و اجتماعی پایدار خواهد بود.

کد مطلب 6814929

