بیانیه مشترک دهمین اجلاس وزرای کشاورزی سازمان همکاری شانگهای صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مقام‌های شرکت‌کننده در این نشست بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه کشاورزی و همچنین نقش محوری گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی و علمی ـ فناورانه میان کشورهای عضو تأکید کردند.

در این بیانیه، وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی؛ بهبود وضعیت تغذیه و ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی، بر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهکارهای مشترک جهت دستیابی به توسعه پایدار را مورد تاکید قرار دادند.

بر اساس این گزارش، نقش سیاست‌های ملی کشورهای عضو در تقویت و توسعه بخش‌های کشاورزی، شیلات و آبزی‌پروری از محورهای مهم مورد تأکید در این نشست بود. همچنین بهبود محیط کسب‌وکار کشاورزی، افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و فرآوری محصولات و توسعه مکانیزاسیون از جمله موضوعات مورد اهتمام وزرا بود.

وزرای حاضر با اشاره به چالش‌های فراروی بخش کشاورزی، عزم مشترک خود را برای استمرار هماهنگی و همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کردند.

در این بیانیه همچنین نقش دستاوردهای علمی و فناوری در ارتقای بهره‌وری و پایداری کشاورزی برجسته شد و ظرفیت حوزه‌هایی همچون کشاورزی هوشمند، اصلاح نژاد و تولید بذر، بهبود وضعیت خاک و توسعه سامانه‌های آبیاری کم‌مصرف مورد تأکید قرار گرفت.

یکی از محورهای اصلی مورد پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران که در بیانیه نهایی مورد تأیید قرار گرفت، ضرورت تقویت تجارت محصولات کشاورزی و صنایع وابسته و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک علمی و فناورانه بود. بر همین اساس، گسترش همکاری میان دانشگاه‌های کشاورزی، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های دامپزشکی و حفظ نباتات نیز مورد حمایت قرار گرفت.

از دیگر موضوعات مصوب وزرا می‌توان به توسعه کشاورزی دیم، ارتقای آموزش‌های فنی، مدیریت بهینه منابع آب و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک در این حوزه‌ها اشاره کرد.

تقویت همکاری در زمینه امنیت زیستی کشاورزی نیز یکی دیگر از محورهای مهم این بیانیه بود و وزرا از ابتکار ایجاد سامانه مشترک پیش‌بینی، هشدار و کنترل بیماری‌های دامی و آفات فرامرزی حمایت کردند. همچنین تسهیل تبادل اطلاعات و همکاری در زمینه کنترل‌های دامپزشکی و بهداشت گیاهی و نیز تبادل منابع ژنتیکی میان کشورهای عضو از دیگر نکات مطرح‌شده در این بیانیه است.

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی مشترک برای توسعه تجارت محصولات کشاورزی و غذایی و افزایش دسترسی فعالان بخش کشاورزی کشورهای عضو به بازارهای یکدیگر، از دیگر موارد مورد تأکید این نشست بود.

در پایان اجلاس نیز یک تفاهم‌نامه همکاری میان وزرای عضو به امضا رسید که بر اساس آن مقرر شد برای هر یک از محورهای سیاستگذاری، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و پروژه‌های مشترک و تبادل هیأت‌های فنی در دستور کار قرار گیرد.