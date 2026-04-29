به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، به همراه جمعی از مسئولین استانی و هیئتی از اعضای عصائب اهل‌الحق عراق (شاخه حشد الشعبی)، با خانواده شهدای والامقام جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کردند.

شهیدان والامقام «یوسف سفیدپری»، «علیرضا سفیدپری» و شهیده «آناهید رشنو» از شهدای مظلوم جنگ رمضان هستند که در پی حملات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

این شهدای بزرگوار در مسیر دفاع از حریم ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جان خود را فدای میهن کردند.

این حضور گسترده، نشان‌دهنده همبستگی امت اسلامی در تکریم خانواده‌های معظم شهدا است.

در این دیدار، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، بر جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و شهادت و نقش شهدای جبهه مقاومت در عزت و اقتدار امت اسلامی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی با اشاره به اینکه شهدا با نثار خون پاک خود، امنیت و آسایش را برای امت اسلامی به ارمغان آوردند، بر لزوم تداوم راه آنان تأکید کرد.

مسئولان حاضر در این دیدار، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل و بر لزوم رسیدگی ویژه به مسائل و مشکلات این عزیزان تأکید کردند.