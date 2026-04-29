تجلیل از ایثار و مقاومت خانواده شهیدان گراوند و ناصرپور

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تجلیل از مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره حماسهآفرینان جنگ تحمیلی رمضان، جمعی از مسئولان شهرستان کوهدشت با خانوادههای معظم شهدا دیدار کردند.
این دیدار با حضور مراد ناصری فرماندار شهرستان کوهدشت، حجتالاسلام سپهوند امام جمعه کوهدشت، علی امامیراد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، سرهنگ کورانیفر فرمانده سپاه ناحیه شهرستان، سرهنگ امانی فرمانده انتظامی شهرستان و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کوهدشت صورت پذیرفت.
رزمایش اقتدار ملی جانفدا؛ نمایش عظیم اقتدار برای ایران امام رضایی
فرماندار کوهدشت، در این دیدار ضمن ادای احترام به روح بلند رهبر شهید و شهدای والا مقام جنگ رمضان، اظهار داشت: رزمایش سراسری اقتدار ملی «جانفدا»، نمایش عظیمی از اقتدار ملی برای ایران امام رضایی است.
ناصری ادامه داد: حضور در جمع خانوادههای معظم شهدا، یکی از برنامههای این رزمایش پرافتخار محسوب میشود.
تجلیل از ایثار و مقاومت شهیدان گراوند و ناصرپور
فرماندار کوهدشت با اشاره به جایگاه والای شهدای جنگ رمضان، از ایثار و مقاومت شهیدان «شهرام گراوند»، «میثم گراوند» و «حامد ناصرپور» تجلیل کرد و گفت: این شهدا با نثار خون پاک خود، امنیت و آسایش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.
خانوادههای شهدا؛ چشم و چراغ جامعه
حجتالاسلام سپهوند، امام جمعه کوهدشت، خانوادههای شهدا را «چشم و چراغ» جامعه خواند و تأکید کرد: این خانوادهها جایگاه رفیع و عظیمی در نزد خداوند و مردم دارند و تکریم آنان، کمترین کاری است که میتوان در برابر ایثارگریهایشان انجام داد.
ما به وجود شهدا افتخار میکنیم
علی امامیراد، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، با ابراز افتخار از وجود شهدا، خاطرنشان کرد: ما به وجود شهدا افتخار میکنیم و همواره راه و آرمانهای آنان را ادامه خواهیم داد.
وی بیان کرد: شهدا سرمایههای ارزشمند این نظام هستند.
