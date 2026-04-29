ثبت ۱۴ هزار تماس مردمی با مرکز ۱۲۱ برق لرستان طی جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی صبح چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها از ثبت ۱۴ هزار و ۲۰۲ تماس مردمی با مرکز فوریتهای برق (۱۲۱) در ایام جنگ رمضان خبر داد.
جمشیدی اظهار داشت: در این بازه زمانی، مرکز ۱۲۱ استان با تلاش شبانهروزی همکاران، پاسخگوی این تعداد تماس مردمی بوده که نشاندهنده حجم بالای مراجعات مشترکین به این سامانه است.
میانگین زمان پاسخگویی ۲۹ ثانیه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به کیفیت خدمات ارائهشده افزود: میانگین زمان پاسخگویی به تماسها ۲۹ ثانیه بوده که بیانگر آمادگی و عملکرد مناسب نیروهای عملیاتی و پاسخگویی در شرایط خاص است.
آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی و دیسپاچینگ در ایام جنگ
حکمت بیرانوند، معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، هم با تأکید بر اهمیت پایداری شبکه و پاسخگویی بهموقع تصریح کرد: در ایام مذکور، تمامی تیمهای عملیاتی و دیسپاچینگ در آمادهباش کامل قرار داشتند.
وی ادامه داد: تلاش شد با مدیریت صحیح تماسها و اعزام بهموقع اکیپها، مشکلات مشترکین در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
کاهش زمان پاسخگویی؛ اولویت اصلی مرکز ۱۲۱
بیرانوند افزود: کاهش زمان پاسخگویی و رسیدگی سریع به درخواستها، از اولویتهای اصلی مرکز ۱۲۱ است که با همت همکاران محقق شده و همچنان با جدیت دنبال میشود.
