به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، تحقیق مذکور در نشریه ساینس منتشر شده و به رهبری گروهی از پزشکان و محققان رایانه ای در دانشکده پزشکی هاروارد و یک مرکز پزشکی انجام شده است. محققان آزمایش های مختلفی انجام دادند تا شیوه عملکرد مدل های هوش مصنوعی اوپن ای آی را با پزشکان انسانی بسنجند.

پژوهشگران در یک آزمایش روی ۷۶ مراجع بخش اورژانس مرکز پزشکی تمرکز کردند و تشخیص های ارائه شده از سوی دو پزشک متخصص داخلی را با نتایج مربوط مدل های o۱ و ۴oاوپن ای آی مقایسه کردند. این تشخیص ها توسط پزشکان دیگری که نمی دانستند کدام یک از آنها مربوط به پزشکان انسانی یا تولید شده توسط هوش مصنوعی است، مقایسه شدند.

در پژوهش آمده است: o۱در هر نقطه تشخیصی یا بهتر از پزشکان و مدل ۴oعمل کرد یا عملکردی یکسان داشت. این تمایز ها به خصوص در نقطه نخست تشخیص یعنی مرحله تریاژ در اورژانس برجسته تر بود. در این مرحله اطلاعات کمتری درباره بیمار وجود دارد و تلاش برای تصمیم گیری صحیح اهمیت زیادی دارد.

پژوهشگران در بیانیه مطبوعاتی دانشکده پزشکی هاروارد تأکید کردند آنها به هیچ وجه داده‌ها را از قبل پردازش نکرده‌اند و مدل‌های هوش مصنوعی با همان اطلاعاتی که در پرونده‌های پزشکی الکترونیکی در زمان هر تشخیص موجود بود، ارائه شدند.

مدل o۱ با کمک اطلاعات توانست در ۶۷ درصد موارد تریاژ تشخیصی دقیق یا بسیار نزدیک ارائه کند و در مقابل پزشکان در ۵۵ درصد موارد تشخیصی دقیق یا نزدیک به واقعیت داشتند. مدل هوش مصنوعی دیگر در ۵۰ درصد موارد تشخیصی دقیق یا بسیار نزدیک انجام داد.

آرجون مانرای یکی از مولفان این پروژه می گوید: ما این مدل هوش مصنوعی را تقریبا در مقابل هر معیاری آزمایش کردیم و هم مدل‌های قبلی و هم معیارهای اولیه پزشکان ما را تحت الشعاع قرار داد.

به طور دقیق تر در این پژوهش ادعا نشده هوش مصنوعی آماده تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی در بخش اورژانس است. بلکه یافته ها نشان دهنده نیاز مبرم به آزمایش های بیشتر برای ارزیابی این فناوری ها در محیط های واقعی مراقبت از بیماران در جهان است.