برگزاری اردوی جهادی مشترک روحانیون شیعه و اهل سنت در تهران

حجت الاسلام سعید جان آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اردوی جهادی مشترک روحانیون شیعه و اهل سنت با عنوان «تجلی برادری» در شهر تهران خبر داد.

معاون فرهنگی این اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این اردوی جهادی به یاد شهید حجت‌الاسلام والمسلمین محسن فتاحی برگزار شد و طی آن، روحانیون شیعه و سنی در قالب برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی به فعالیت پرداختند.

وی بیان کرد: از جمله برنامه‌های این اردو، برپایی موکب اقوام و مذاهب با عنوان «تجلی برادری» در میدان شاهد (پروین) بود. در این موکب، از مردم با شیرچای محلی بلوچستان (دودپتی) پذیرایی شد.

جان آبادی ابراز داشت: همچنین نمایشگاه وحدت و مقاومت برپا گردید و برنامه‌های متنوعی برای کودکان برگزار شد. علمای شیعه و اهل سنت در تجمعات مردمی به سخنرانی مشترک پرداختند.

وی گفت: روحانیون حاضر در این اردو در راهپیمایی‌ها و اجتماعات شبانه محله تهرانپارس شرکت کردند. همچنین از مقتل شهدای خیابان جاجرودی (نزدیک میدان رسالت) بازدید و روایتگری انجام شد. دیدار با خانواده شهیده زینب مقیمیان، اولین شهید تجمعات میدانی، از دیگر برنامه‌های این اردو بود.

فعالیت‌های عمرانی و خدماتی

جان آبادی خاطرنشان کرد: در بخش فعالیت‌های عمرانی و خدماتی، روحانیون در کارگاه شیشه‌بری واقع در ستاد بحران، اتوبان شهید صیاد شیرازی، خیابان گلزار حضور یافته و به منازل آسیب‌دیده اعزام شدند تا نسبت به نصب شیشه اقدام کنند.

وی افزود: همچنین کار جهادی در مسجد خامس آل عبا، واقع در کنار مقتل خانواده شهید دکتر رستمی در خیابان بنی هاشم (نزدیک اتوبان رسالت) انجام شد. دیوارچینی منازل ویران شده در پی اصابت پرتابه به پژوهشکده دانشگاه علم و صنعت از دیگر اقدامات عمرانی این اردوی جهادی بود.