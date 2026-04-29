امام رضا(ع)؛ الگویی فراتر از یک پیشوای دینی برای شیعه و سنی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در روز ولادت با سعادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، هشتمین پیشوای شیعیان جهان، ایران حال و هوایی دیگرگونه به خود میگیرد.
این روز فرخنده، تنها یادآور ولادت امامی مهربان و کریم نیست، بلکه فرصتی است برای بازخوانی سیرهٔ سراسر نور آن حضرت که سرشار از کرامت، دانش و مداراست. امام رضا (ع) با اخلاق نیکو، بردباری و برخورد محترمانه با پیروان ادیان و اقوام گوناگون، الگویی ماندگار از زیستن بر پایهٔ ایمان و انساندوستی به جای نهادهاند.
حضور ایشان در ایران و جایگاه ویژهای که در دل مردم یافت، پیوندی ناگسستنی میان فرهنگ ایرانی و مکتب اهلبیت (ع) پدید آورد؛ پیوندی که تا امروز در آیینهای ارادت، شعر، هنر و زیارت حرم ملکوتیشان در مشهد مقدس تداوم یافته است.
میلاد امام رضا (ع) فقط یک جشن مذهبی نیست، بلکه تجدید میثاق با ارزشهایی است چون مهربانی، علمآموزی، خدمت به مردم و امید به آیندهای روشنتر. این خجسته زادروز، جلوهای از تداوم فرهنگ کرامت و ایمان در جامعه اسلامی ایران است.
کرامات رضوی ابعاد اجتماعی دارد
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی عرب خالص، مدیر حوزههای علمیه خواهران سیستان و بلوچستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد امام رضا(ع) بیان کرد: ولادت ایشان به دلیل ویژگیها و مقام والایشان بسیار حائز اهمیت است؛ آن حضرت از کودکی از محضر پدر بزرگوارش بهرهمند شد.
وی افزود: امام رضا(ع) نه تنها پیشوای دینی، بلکه شخصیتی علمی و فرهنگی در تاریخ اسلام است. نامگذاری فرزندان به نام ایشان و تأسیس مکتبهای علمی در آن دوران و پس از آن، از وجوه بارز تأثیرگذاریاش در جامعه اسلامی به شمار میرود. ولادت ایشان نقطه عطفی در تاریخ تشیع و فرهنگ اسلامی محسوب میشود.
عرب خالص ادامه داد: کرامات ثبتشده از امام رضا(ع) در کتب اسلامی و تاریخ شیعه، بیانگر جایگاه والای او نزد خداوند و تأثیرش بر روح و جان مردم است. معجزات ایشان با ایمان و تقوای الهی پیوند داشته؛ با علم و آگاهی از قرآن و سنت به حل مشکلات مردم میپرداختند و راه روشن دینی و اجتماعی را نشان میدادند. این کرامات تنها فردی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی دارد و به تقویت باور مؤمنان کمک کرده است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امام رضا(ع) در میان اهلبیت(ع) از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ از نظر علمی، اخلاقی و معرفتی الگویی بینظیر بهشمار میرود و بهعنوان معلم و رهبری بصیر در برابر چالشهای جامعه اسلامی ایستادگی کرد.
امام رضا(ع)، نقطه اشتراک مذاهب اسلامی
وی افزود: ایشان در میان اهل سنت نیز مورد احترام است و بسیاری از برادران اهل سنت برای زیارت بارگاهش به مشهد سفر میکنند. این جایگاه فراگیر، به دلیل رفتار نیک، علم سرشار و نقشی بینظیر در حفظ وحدت اسلامی و درک مسائل جمعی است.
عرب خالص در پایان تأکید کرد: مردم شیعه و سنی بر همدلی و همکاری در مشکلات اجتماعی با محوریت شخصیت مقدس امام رضا(ع) تأکید دارند؛ این موضوع نشاندهنده عظمت و اعتبار آن حضرت در میان تمام مسلمانان است.
از مناظره با فیلسوفان تا رسیدگی به نیازمندان؛ روایتی از شخصیت کمنظیر امام رضا(ع)
زهرا رحمانی، مدیر حوزه علمیه فاطمه معصومه(س) زاهدان، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: شخصیت علمی امام رضا(ع) از ابعاد گوناگون، الهی و کمنظیر است و تأثیری عمیق بر تاریخ اندیشه اسلامی داشته است.
وی ادامه داد: ایشان در دورهای به امامت رسید که مناظرات فکری گسترده و حضور اندیشمندانی از مکاتب مختلف جریان داشت. امام رضا(ع) با علم لدنی و بصیرت الهی، در مجامع علمی حضور یافت و با استدلالهای مستحکم، حقانیت اسلام اصیل و مکتب اهلبیت(ع) را تبیین کرد.
رحمانی بیان کرد: مناظرات ایشان با دانشمندان ادیان گوناگون، فیلسوفان و متکلمان، نشاندهنده تسلط بر طیف وسیعی از علوم؛ از جمله فقه، اصول، کلام، تفسیر و تاریخ است.
«عالم آل محمد»؛ لقبی که گویای گستره دانش رضوی است
وی افزود: مراتب علمی و فضیلتهای معنوی امام رضا(ع) چنان وسیع است که ایشان را «عالم آل محمد(ص)» نامیدهاند. این عنوان نمایانگر عمق معرفت و توانایی در نشر معارف دینی و علمی در چارچوب تعالیم پیامبر اسلام(ص) است. علم ایشان محدود به دانش نظری نبود، بلکه در عمل تجلی مییافت و الگویی از عالم عامل و رهبر دلسوز ارائه میکرد.
مدیر حوزه علمیه فاطمه معصومه(س) زاهدان تأکید کرد: شخصیت ایشان سرشار از صفات برجستهای چون سعه صدر، رأفت، فروتنی در اوج اقتدار و اهتمام به احقاق حقوق مردم و رسیدگی به نیازمندان است. تحمل دشواریهای تبعید و پذیرش ولیعهدی، علیرغم فشارهای سیاسی، نشاندهنده بردباری، حکمت و پایبندی به اصول است.
وی افزود: مهربانی و گشادهرویی ایشان، حتی با مخالفان، الگویی از رفتار متمدنانه و منطبق با ارزشهای اخلاقی والاست.
رحمانی در پایان بیان کرد: جایگاه علمی و شخصیت ممتاز امام رضا(ع)، همواره چراغ راهی برای تحقیق، ترویج علم و اخلاق نیکو در جامعه اسلامی باقی خواهد ماند.
نظر شما