فیدان: جنگ میان ایران و آمریکا باید پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه اعلام کرد که باید جنگ میان ایران و آمریکا پایان یابد.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص اضافه کرد که آنکارا به ارتباطات خود با آمریکا، ایران و کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و از دیپلماسی و گفتگو برای تحقق صلح و ثبات حمایت می‌کند.

این در حالیست که وی روز گذشته اعلام کرده بود که ایالات متحده و ایران احتمالا در مورد متن نهایی توافق خود به نتایجی رسیده‌اند.

وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی JTBC مستقر در کره جنوبی گفته بود: من بسیار خوش‌ بین هستم؛ زیرا به طور منظم با هر دو طرف، با میانجیگری پاکستانی و با چندین بازیگر منطقه‌ای دیگر که در این موضوع دخیل هستند، مشورت می‌ کنم. ما تمام تلاش خود را می‌ کنیم تا به آنها (آمریکا و ایران) برای رسیدن به توافق کمک کنیم. اما جزئیات فنی خاصی وجود دارد. من فکر می‌کنم که هر دو طرف در مورد متن نهایی پیش‌نویس اولیه توافق به توافق کلی رسیده‌اند. امیدوارم خیلی زود خبرهای خوبی بشنویم.

وی همچنین در مورد موضع رژیم صهیونیستی در بحبوحه روند دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران نیز گفته بود: در حال حاضر، اسرائیل فکر می‌کند که هرگونه توافقی بین ایالات متحده و ایران در قالب فعلی آن با منافع تل آویو مغایرت دارد. به همین دلیل است که از هیچ تلاشی برای منحرف کردن یا خرابکاری در مذاکرات دریغ نمی‌کند.