به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در یادداشتی به قلم منیر شفیق، رفتار سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری را «متناقض و غیرقابل پیشبینی» توصیف کرد و نوشت: ترامپ پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هدفی غیرواقعبینانه یعنی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تحمیل رهبری مطیع را دنبال کرد؛ اما این هدف محقق نشد. برخلاف انتظار واشنگتن، ایران با وجود خسارتهای انسانی و مادی، انسجام خود را حفظ کرد و در میدان سیاسی و نظامی ایستادگی نشان داد.
این رسانه قطری نوشت: ترامپ پس از ناکامی در جنگ، همزمان دو مسیر متضاد را دنبال کرد: از یک سو تهدید به تشدید حملات، هدف قرار دادن زیرساختها و کنترل تنگه هرمز، و از سوی دیگر تلاش برای مذاکره از طریق میانجیگری پاکستان با حمایت برخی کشورهای منطقه.
به اعتقاد نویسنده، اکنون ترامپ میان دو شکست گرفتار شده است. شکست نخست، ادامه جنگ و افزایش حملات است که بدون دستاورد نظامی، هزینههای داخلی و بینالمللی آمریکا را بیشتر میکند و اعتبار واشنگتن را کاهش میدهد. شکست دوم، پذیرش توافقی نزدیک به شروط ایران است که به معنای اعتراف ضمنی به ناکامی جنگ و ناتوانی در تحقق هدف تغییر نظام خواهد بود. اکنون هر انتخابی که ترامپ انجام دهد، نشانهای از شکست راهبرد آمریکا و اسرائیل است و میتواند به تضعیف موقعیت منطقهای اسرائیل و تغییر معادلات خاورمیانه به زیان واشنگتن منجر شود.
