۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

الجزیره: ترامپ گزینه‌ای برای پیروزی بر ایران ندارد

یک رسانه قطری نوشت دولت آمریکا گزینه ای برای پیروزی بر ایران ندارد و هر اقدامی انجام دهد به ضررش تمام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در یادداشتی به قلم منیر شفیق، رفتار سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دور دوم ریاست ‌جمهوری را «متناقض و غیرقابل پیش‌بینی» توصیف کرد و نوشت: ترامپ پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هدفی غیرواقع‌بینانه یعنی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تحمیل رهبری مطیع را دنبال کرد؛ اما این هدف محقق نشد. برخلاف انتظار واشنگتن، ایران با وجود خسارت‌های انسانی و مادی، انسجام خود را حفظ کرد و در میدان سیاسی و نظامی ایستادگی نشان داد.

این رسانه قطری نوشت: ترامپ پس از ناکامی در جنگ، هم‌زمان دو مسیر متضاد را دنبال کرد: از یک سو تهدید به تشدید حملات، هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و کنترل تنگه هرمز، و از سوی دیگر تلاش برای مذاکره از طریق میانجی‌گری پاکستان با حمایت برخی کشورهای منطقه.

به اعتقاد نویسنده، اکنون ترامپ میان دو شکست گرفتار شده است. شکست نخست، ادامه جنگ و افزایش حملات است که بدون دستاورد نظامی، هزینه‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا را بیشتر می‌کند و اعتبار واشنگتن را کاهش می‌دهد. شکست دوم، پذیرش توافقی نزدیک به شروط ایران است که به معنای اعتراف ضمنی به ناکامی جنگ و ناتوانی در تحقق هدف تغییر نظام خواهد بود. اکنون هر انتخابی که ترامپ انجام دهد، نشانه‌ای از شکست راهبرد آمریکا و اسرائیل است و می‌تواند به تضعیف موقعیت منطقه‌ای اسرائیل و تغییر معادلات خاورمیانه به زیان واشنگتن منجر شود.

    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      جنگ غیر قانونی ،غیر اخلاقی وغیر انسانی خوب نیست
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      جنگه غیر قانونی وغیر اخلاقی وغیرانسانی نتیجه خوبی نداره ،
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      می توانند جنگ نکنند ومذاکره هم نکنند وراه حل سوم فقط توقف جنگ رو انتخاب کنند
    • صادق IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      ترامپ دیگر کرک وپرش ریخته وآبرویی برایش باقی نمانده مضاف براینکه درایران مرتکب جنایت جنگی هم شدوبه نظرم بهتراست خودکشی کند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها