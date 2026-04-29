ادعای محاصره دریایی ایران مضحک است؛ عبور ۵۲ کشتی ایرانی از تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگویی تلویزیونی در واکنش به محاصره دریایی ایران، گفت: وقتی صحبت از نمایش مضحک ترامپ در خصوص ادعای محاصره دریایی می‌کنیم، طبق رصد ماهواره‌ای تنها در ۷۲ ساعت گذشته ۵۲ کشتی ایرانی که شامل ۳۱ نفتکش و ۲۱ کشتی باری بودند، از محاصره دریایی آمریکایی‌ها عبور کردند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه ۳۰ شناور که شامل ۶ نفتکش و ۵ ۵ کشتی باری بودند نیز از تنگه هرمز عبور کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس داده‌های دریافتی یک ابر نفتکش متعلق به شرکت پالایش ایدمیتسوی ژاپن که حامل ۲ میلیون بشکه نفت خام عربستان بوده است، با هماهنگی ایران و پرداخت هزینه تأمین امنیت از تنگه هرمز عبور کرده است.