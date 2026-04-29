فیدان: جلوگیری از بازگشت جنگ به منطقه مهم است؛حمایت از مذاکرات پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: تمدید آتش‌ بس و از همه مهم‌ تر، جلوگیری از بازگشت جنگ در خاورمیانه (غرب آسیا) مهم است. ما به مهارت‌ های دیپلماتیک برادرانمان در پاکستان اعتماد داریم و همچنان از تلاش‌ های مذاکراتی (میان ایران و آمریکا) در آنجا حمایت می‌ کنیم.

وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اتریشی خود در وین ادامه داد: مهم است که طرفین تمایل خود را برای بازگشایی تنگه هرمز نشان دهند. بحران‌ های پی در پی در سراسر جهان، همکاری ترکیه و کشورهای اروپایی را ضروری می‌ سازد.

هاکان فیدان در خصوص ادامه تلاش آنکارا برای پیوستن به اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا از فقدان اراده سیاسی رنج می‌ برد و ما امیدواریم بر این مشکل غلبه کنیم. مسائل حل نشده زیادی بین ترکیه و اتحادیه اروپا وجود دارد. روابط بین اروپا و ترکیه باید خوب باشد.