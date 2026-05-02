میدان و دیپلماسی برای رفع محاصره دریایی فعال هستند

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم انجام اقدامات لازم برای مقابله با محاصره دریایی آمریکا تأکید کرد و گفت: حمله دریایی یا همان محاصره دریایی، یک تاکتیک است که هدف دشمن از این اقدام، ایجاد انفعال در ایران است؛ به‌عبارتی، می‌خواهند ما را در موضعی منفعل قرار دهند تا در میز مذاکره هر خواسته‌ای که دارند، عملی کنند.

وی ادامه داد: دشمنان پس از شکست‌هایی که در نبردهای زمینی، هوایی و دریایی تجربه کرده‌اند، قصد دارند با استفاده از این روش، به نوعی شکست‌های خود را جبران کنند. خوشبختانه نیروهای مسلح ما به‌طور کامل از این تهدید و روش‌های رفع آن آگاه هستند و همچنین تیم مذاکره‌کننده و مقامات ارشد کشور نیز با هوشیاری کامل در حال پیگیری وضعیت و تلاش برای رفع محاصره دریایی هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید به‌طور ویژه مراقب باشیم، زیرا امنیت و نظارت بر تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی ایران است. البته کشورهایی مانند عمان نیز در این زمینه نقش دارند، اما در نهایت کنترل این منطقه بر عهده جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتی اگر تاکتیک محاصره دریایی دشمن شکست بخورد، دشمن قطعاً به دنبال راه‌های دیگری برای ضربه زدن به ما خواهد بود؛ هر روز استراتژی جدیدی ارائه می‌دهد که باید با دقت به آن‌ها پاسخ دهیم. با این حال، ایران در جنگ پیروز بوده و در مذاکرات نیز دست برتر را دارد.

مالکی تأکید کرد: ایران در میدان‌های مختلف پیروز بوده و دشمن به‌شدت تحقیر شده است. حتی زمانی که تیم مذاکره‌کننده ایران در اسلام‌آباد مذاکراتی داشت، نشان دادیم که نمی‌پذیریم در شرایط نامناسب مذاکره کنیم. در دور دوم مذاکرات اسلام‌آباد نیز حاضر نشدیم که این مسئله برای آمریکا بسیار تحقیرآمیز بود.

وی درباره راهکارهای بی‌اثر کردن محاصره دریایی دشمن، گفت: نیروهای دریایی ارتش و سپاه با تقسیم کار و هماهنگی دقیق در حال مراقبت و کنترل اوضاع هستند. در عین حال، باید از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتیک تلاش کنیم تا با برخی کشورها همکاری داشته باشیم و عبور و مرور کشتی‌ها طبق خواسته جمهوری اسلامی ایران انجام شود.