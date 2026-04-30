بازماندگان جوان سکته مغزی با مشکلات سلامت روان مواجهند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دانشگاه فلوریدا هشدار می‌دهند که در حالی که میزان سکته مغزی در بین بزرگسالان زیر۵۰ سال در حال افزایش است، سیستم مراقبت‌های بهداشتی در ارائه پشتیبانی تخصصی مورد نیاز آنها برای بازیابی زندگی‌شان کوتاهی می‌کند.

حدود ۱۵ درصد از سکته‌های مغزی در افراد زیر ۵۰ سال رخ می‌دهد.

این تجزیه و تحلیل، داده‌های بیش از ۱۷۰۰۰ بازمانده را که توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته‌اند، بررسی کرد.

این تجزیه و تحلیل شکاف قابل توجهی را بین بهبودی جسمی و روحی نشان داد.

در حالی که بیماران جوان‌تر اغلب در مقایسه با همتایان مسن‌تر خود، راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها را آسان‌تر انجام می‌دهند، اما دو برابر بیشتر احتمال دارد که در انجام کارهای اساسی مانند انجام کارهای روزمره، به خاطر سپردن اطلاعات یا حفظ تمرکز، مشکل داشته باشند.

بهبودی برای یک فرد جوان‌تر فقط مربوط به حرکت دادن عضلات نیست؛ بلکه اغلب مربوط به بازسازی ذهن و شغل است.

این مطالعه نشان داد که بازماندگان جوان‌تر تقریباً دو برابر افراد بالای۵۰ سال، روزهایی با سلامت روان ضعیف در ماه داشته‌اند.

«مولی جیکوبز» استاد دانشکده بهداشت عمومی و مشاغل بهداشتی دانشگاه فلوریدا در گینزویل و از نویسندگان این مطالعه، گفت: «با افزایش نرخ سکته مغزی در بین افراد زیر۵۰ سال، مراکز پزشکی باید توجه کنند که بازماندگان جوان سکته مغزی به راهکارهای توانبخشی مختص سن نیاز دارند که شامل اجزای متفاوتی نسبت به بازماندگان مسن‌تر سکته مغزی باشد.»

یکی از بزرگ ترین موانع برای بهبودی کامل، از دست دادن شغل است.

بازماندگان جوان‌تری که بیکار بودند، با شدیدترین چالش‌ها روبرو شدند و دو برابر بیشتر احتمال داشت که دچار مشکلات تمرکز و محدودیت در انجام کارهای روزمره شوند.

محققان به یک چرخه دشوار اشاره کردند: سلامت شناختی ضعیف، کار کردن را دشوار می‌کند، اما بیکار ماندن مانع از دسترسی بیماران به حمایت اجتماعی و بیمه درمانی می‌شود.

از آنجا که بسیاری از برنامه‌های توانبخشی برای بزرگسالان مسن‌تر طراحی شده‌اند و به شدت بر راه رفتن و استقلال جسمی تمرکز دارند، بیماران جوان‌تر اغلب باید به دنبال مراقبت‌های بهداشت روان و درمان شناختی مورد نیاز خود باشند.