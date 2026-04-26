مهلت دانشجویان الزهرا (س) برای ثبت وام شهریه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) که متقاضی وام شهریه ویژه دانشجویان نوبت دوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ هستند، تنها تا ۱۶ اردیبهشت ماه فرصت دارند در سامانه یکپارچه صندوق رفاه به آدرس ثبت نام کنند.

این وام مختص دانشجویانی است که شاغل نیستند. فرایند درخواست برای دانشجویانی که برای اولین بار وام دانشجویی دریافت می‌کنند، شامل ارائه مدارک به صورت حضوری یا از طریق پست الکترونیک به کارشناس مربوطه است. مدارک مورد نیاز شامل فرم درخواست وام، تعهد محضری، حکم کارگزینی ضامنین و گواهی کسر از حقوق با مهر و امضا سازمان است.

ارائه گواهی کسر از حقوق تنها برای دانشجویانی الزامی است که مجموع وام‌های دریافتی آن‌ها بیش از ۳۰۰ میلیون تومان باشد. همچنین، در صورتی که یک فرد قبلاً به عنوان ضامن دانشجو در سامانه ثبت شده باشد، امکان ضمانت مجدد برای مقطع جدید وجود ندارد و دانشجو باید ضامن جدیدی معرفی کند.

دانشجویان متقاضی باید با مراجعه به سایت یکپارچه صندوق رفاه، تشکیل پرونده و تکمیل اطلاعات، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی دارای پرونده هستند، نیازی به ایجاد پرونده جدید ندارند. ثبت شماره حساب بانک تجارت و شماره شبا توسط کلیه متقاضیان الزامی است و دانشجویان باید از فعال بودن حساب خود اطمینان حاصل کنند.

پس از بارگذاری مدارک در سامانه و ثبت درخواست وام، لازم است اصل مدارک به کارشناسان مربوطه در طبقه دوم ساختمان شهیده قزوینی تحویل داده شود یا از طریق پست به آدرس تهران - میدان ونک - ده ونک - دانشگاه الزهرا(س) کد پستی ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳ - طبقه دوم - ساختمان شهیده قزوینی ارسال گردد. پرونده دانشجویانی که مدارک کامل را ارائه دهند، در اولویت پرداخت وام قرار خواهد گرفت.