حمله موشکی از جنوب لبنان؛ آژیر خطر در الجلیل به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع صهیونیستی از شلیک موشک از جنوب لبنان به سمت منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

به ‌دنبال این حمله، آژیرهای هشدار در برعام و دویو در الجلیل به صدا درآمده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دو موشک از جنوب لبنان شلیک شده است.

از سوی دیگر حزب الله لبنان اعلام کرد که روز گذشته با استفاده از دو پهپاد، دو تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک القنطره در جنوب لبنان به طور مستقیم هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین تاکید کرد که روز گذشته تجمع نظامیان اشغالگر اسرائیلی در شهرک القنطره را هم با موشک هدف قرار داده است.

همزمان فرماندهی ارتش لبنان از شهادت یک نظامی و برادر وی در پی حمله رژیم صهیونیستی به شهرک خربه سلم در بنت جبیل خبر داد.

بر اساس این گزارش، این نظامی به همراه برادرش با موتور سیکلت در حال عزیمت به خانه خود در شهرک الصوانه بودند که هر دو آنها به شهادت رسیدند.

گفتنی است با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی و در جریان بودن مذاکرات میان آنها، این رژیم همچنان به حملات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد.