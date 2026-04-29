یادداشت مهمان، جهانگیر غفاری: مقدمه این تحلیل بر دگرگونی بنیادین ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا به دلیل وقوع جنگی مستقیم و فراگیر میان قدرت‌های اصلی تأکید دارد. این درگیری، که با حضور مستقیم آمریکا و اسرائیل در برابر ایران شکل گرفته، کانون توجهات جهانی را به خود جلب کرده و ابعاد بحران را از سطح منطقه‌ای به جهانی گسترش داده است. وضعیت کنونی، تحلیل‌های پیش‌گیرانه را به حاشیه رانده و ضرورت تمرکز بر واقعیت‌های میدان نبرد و چشم‌اندازهای آینده‌نگر را برجسته می‌سازد. این گزارش با هدف ارائه یک تحلیل جامع از دوران بحران، به بررسی ابعاد مختلف این جنگ، نقش بازیگران کلیدی و پیامدهای آن برای نظم آینده منطقه می‌پردازد.

تنگه‌های استراتژیک؛ نبض جنگ جهانی انرژی

در قلب این منازعه، تنگه‌های هرمز و باب‌المندب به مثابه شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی، به نقاط کانونی تنش و تهدید تبدیل شده‌اند. کنترل و یا اختلال در این گذرگاه‌های آبی استراتژیک، مستقیماً بر جریان نفت و گاز جهان و در نتیجه بر بازارهای مالی و اقتصادی تمامی کشورها تأثیر می‌گذارد. نیروهای درگیر در جنگ، از تمام توان خود برای حفظ یا اعمال فشار بر این نقاط استفاده می‌کنند، که این امر بی‌ثباتی اقتصادی جهانی را تشدید کرده و به جنگ ابعادی فراتر از درگیری نظامی مستقیم می‌بخشد.

لبنان؛ خط تماس دوم جنگ

لبنان، به دلیل هم‌مرزی با اسرائیل و حضور حزب‌الله، به دومین خط تماس مهم در این جنگ تبدیل شده است. فعالیت‌های حزب‌الله و افزایش تنش‌ها در این جبهه، نه تنها امنیت داخلی لبنان را به چالش می‌کشد، بلکه دامنه درگیری را گسترش داده و بر پیچیدگی‌های راهبردی منازعه می‌افزاید. این وضعیت، لبنان را در معرض بی‌ثباتی عمیق‌تری قرار داده و احتمال گسترش آتش جنگ به مناطق مجاور را افزایش می‌دهد.

بخش سوم: نقش قدرت‌های نوظهور در مدیریت بحران

در بحبوحه این درگیری، قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی، نقش‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده‌اند. پاکستان، با اتخاذ رویکردی فعالانه، خود را به عنوان «میانجی بحران» مطرح ساخته است. این کشور با بهره‌گیری از کانال‌های دیپلماتیک محرمانه و ارائه پیشنهادهایی برای تضمین‌های اقتصادی، تلاش دارد تا از گسترش دامنه جنگ جلوگیری کرده و خود را به عنوان “مرکز ثقل دیپلماسی بحران” تثبیت نماید. از سوی دیگر، چین نقشی فراتر از انفعال را برگزیده و به عنوان “میانجی، تنظیم‌گر و بازیگر آینده نظم منطقه” عمل می‌کند. اهداف کوتاه‌مدت پکن شامل کنترل دامنه درگیری و جلوگیری از منافع اقتصادی‌اش است، اما در بلندمدت، چین به دنبال تثبیت نفوذ خود و ایفای نقش کلیدی در بازسازی و شکل‌دهی نظم نوین منطقه‌ای پس از جنگ است.

ایران؛ هزینه‌ها و ظرفیت‌های راهبردی

ایران، به عنوان یکی از طرفین اصلی درگیری، با هزینه‌های سنگین جنگ مواجه است. با این حال، ظرفیت‌های راهبردی باقی‌مانده این کشور، امکان مدیریت بحران و پیگیری اهداف سیاسی را فراهم می‌آورد. چالش اصلی پیش روی ایران، خروج از این منازعه با حداقل هزینه و حداکثر دستاورد سیاسی است. در این راستا، استفاده از ظرفیت میانجی‌گری پاکستان و چین می‌تواند به عنوان راهبردی کلیدی در دستیابی به این هدف تلقی شود.

چشم‌انداز آینده؛ گذار به نظم جدید آسیامحور

جنگ کنونی، روند گذار به سمت یک “نظم جدید آسیامحور” را تسریع بخشیده است. در این نظم نوظهور، نفوذ یک‌جانبه آمریکا به طور نسبی کاهش یافته و نقش بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های شرقی، به ویژه چین و پاکستان، تعیین‌کننده‌تر خواهد شد. آینده منطقه غرب آسیا، بیش از هر زمان دیگری، با سازوکارهای همکاری و رقابت میان قدرت‌های آسیایی تعریف خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، این جنگ صرفاً یک درگیری نظامی نیست، بلکه عاملی تسریع‌کننده در گذار به سمت «نظام امنیت جمعی آسیایی» است. نظم آینده منطقه، نه بر پایه هژمونی یک قدرت واحد، بلکه بر اساس تعاملات پیچیده و چندجانبه میان بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های نوظهور شرقی شکل خواهد گرفت. درک این تحولات و تطبیق راهبردها با واقعیت‌های جدید، کلید بقا و شکوفایی در دوران پس از جنگ خواهد بود.

دانشجو دکتری روابط بین الملل