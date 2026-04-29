علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی حاکم در جو منطقه امروز (چهارشنبه) نیز هوای استان کرمانشاه را، البته به شکلی ضعیفتر از روزهای گذشته، تحت تأثیر قرار میدهد و در برخی ساعات سبب وزش باد، رگبارهای موقت بهاری، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی، احتمال بارشها در نیمه شمالی و نواحی شرقی استان بیشتر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: به دنبال این وضعیت، از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، هوای استان کمی تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر پیشبینی میشود.
زورآوند تصریح کرد: در این بازه زمانی اگر بارشی برای سطح استان رخ دهد، عمدتاً در روزهای پنجشنبه و شنبه و بیشتر به شکل رگبارهای موقت و پراکنده خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: متوسط دمای هوا تا صبح روز جمعه به طور نسبی کاهش مییابد و از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده به تدریج روند افزایشی خواهد داشت.
نظر شما