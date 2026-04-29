منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بارشها در استان اصفهان اظهار کرد: میانگین بارشهای استان از ابتدای مهر سال گذشته تاکنون در سال زراعی جاری به ۱۵۲ میلیمتر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش ۱۴ درصدی همراه است.
وی با بیان اینکه همچنان ۹۸ درصد مساحت استان تحت تأثیر کمآبی و خشکسالی قرار دارد، افزود: در حال حاضر حجم سد زایندهرود ۴۳۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به میانگین بلندمدت ۵۰ درصد کاهش دارد و تنها ۳۵ درصد ظرفیت سد پر است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت در سرشاخههای زایندهرود در مناطق غرب، جنوب و شرق استان ثبت شده است، ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از امروز تا پنجشنبه پدیده غالب در اکثر مناطق استان، بهویژه در مناطق جنوب، شرق و شمال، وزش تندبادهای محلی و باد شدید خواهد بود و برای چند روز آینده بارندگی پیشبینی نشده است.
شیشهفروش افزود: در این راستا و به منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی ناشی از وزش تندباد، آمادهباش تیمهای امدادی و خدماترسان، پایش مستمر ایمنی سازههای ناپایدار، اطلاعرسانی و آموزش به گروههای آسیبپذیر و استقرار تیمهای امدادی در پایگاهها توسط مدیریت بحران استان به دستگاههای امدادی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: همچنین به شهرداریها نیز ابلاغ شده است نسبت به استحکامبخشی سازههای ناپایدار، المانهای شهری، سقفهای شیروانی و پلیتی، تابلوها، داربستها و سایر سازههای در معرض آسیب در برابر تندباد اقدام و اطلاعرسانی لازم انجام شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تأکید کرد: گردشگران، گروههای کوهنوردی، دامداران و عشایر در حال کوچ از صعود به ارتفاعات در این ایام خودداری کنند. همچنین حفاظت از سازههای گلخانهای، واحدهای پرورش دام و طیور، باغات، تأسیسات کشاورزی، صنعتی و کارگاهی و نیز کلنیهای زنبور عسل در برابر تندبادها مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان نیز به دلیل احتمال خیزش کانونهای گرد و خاک و کاهش میدان دید، بهویژه در محورهای شرق و شمال استان، اصول ایمنی تردد را بهطور جدی رعایت کنند.
