شهید لاریجانی عمر خود را وقف خدمت به ایران و انقلاب اسلامی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت علی لاریجانی، دبیر شجاع و دوراندیش این شورا، اعلام کرد: چهلمین روز شهادت پر افتخار شهید دکتر علی لاریجانی فرا رسیده است. ایشان عمر پر بهره خود را به خدمت به ایران عزیز، ملت سربلند و انقلاب اسلامی اختصاص داد و الگویی ماندگار از سیاستورزی انقلابی، حکیمانه و نجیبانه به یادگار گذاشت که تا سالها برای کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی الگو خواهد بود.
این دانشمند پارسا در سختترین لحظات آماده و داوطلب به دوش کشیدن مسئولیتهای خطیر و وظایف دشوار بود و همواره در جهاد تبیین و روشنگری و نیز در جهاد تصمیم و سیاستورزی سرآمد بود. کلام وی نافذ و راهگشا بود و حق را از باطل جدا میساخت. اقدامات او در لحظات پرمخاطره گرهگشا بود.
علی لاریجانی عزیز، مایه دلگرمی مردم و راهنمای خواص بود و ولایتمداری و پیروی خالصانه از رهبر شهید انقلاب را به خوبی تجسم بخشید. ایشان همراه با فرزندش دکتر مرتضی لاریجانی، معاون امنیت دبیرخانه شعام دکتر علیرضا بیات و جمعی از محافظان غیور به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
در این راستا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از ملت شهیدپرور و قدرشناس ایران اسلامی دعوت میکند تا در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت ایشان که در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد، حضور یابند.
شرکتکنندگان با مشتهای گرهکرده بر سر قاتلان شهدای گلگونکفن ایران، یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونی فریاد زنند و تنفر خود را از این جنگافروزان خبیث اعلام دارند.
