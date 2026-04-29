به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح زمین فوتبال روستای کیلانه سنندج، ضمن تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مردم بیگناه و دانشآموزان، اظهار کرد: این پروژه در راستای توسعه فضاهای ورزشی و با همکاری فرمانداری، دهیاری و مشارکت پیمانکاران اجرایی شده است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در سال گذشته افزود: از مدتها قبل جلسات هماهنگی برای اجرای این پروژه برگزار و عملیات اجرایی آن حتی در شرایط نامساعد جوی نیز با تلاش مجموعه عوامل ادامه یافت تا امروز شاهد بهرهبرداری از آن باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه شهرستان سنندج از نظر توسعه زیرساختهای ورزشی در جایگاه قابل قبولی قرار دارد، گفت: تلاش داریم با اجرای پروژههای جدید، این وضعیت را بیش از پیش ارتقا دهیم.
خاکی ادامه داد: همزمان با افتتاح این پروژه، چند طرح ورزشی دیگر نیز در چهار روستای شهرستان مریوان طی روزهای آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی مجموع اعتبار هزینهشده برای این پروژهها را حدود ۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این طرحها نقش مهمی در تأمین نیازهای ورزشی جوانان روستاهای منطقه خواهند داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند، بخشی از کمبودهای زیرساختی ورزشی شهرستان سنندج در آینده نزدیک برطرف شود.
نظر شما