۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای بازارچه جنت

آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای بازارچه جنت

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، از آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای صنفی بازارچه جنت از شنبه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه، با اشاره به نهایی شدن هماهنگی‌ها با بانک عامل و بنیاد علوی اظهار کرد: با اخذ مجوزهای لازم، روند اجرای پرداخت تسهیلات حمایتی ویژه واحدهای صنفی بازارچه جنت وارد مرحله اجرایی شده است.

وی افزود: از روز شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ فرآیند تشکیل پرونده واحدهای صنفی مستقر در بازارچه جنت آغاز می‌شود و پس از تکمیل مراحل اداری، پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اقوامی‌پناه با بیان اینکه تسهیلات یک میلیارد تومانی برای هر واحد صنفی تعیین شده است، تصریح کرد: در مجموع حدود ۲۵۰ واحد صنفی مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنین با اشاره به شرایط بازپرداخت این تسهیلات گفت: وام‌های پرداختی با بازپرداخت ۶ ساله و نرخ سود ۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی در پایان با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مدیریتی خاطرنشان کرد: این اقدام با پیگیری شهردار تهران و از طریق هماهنگی‌های انجام‌شده با رئیس بنیاد مستضعفان به نتیجه رسیده و زمینه اجرای آن برای واحدهای صنفی بازارچه جنت فراهم شده است.

محدثه رمضانعلی

