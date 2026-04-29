آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای بازارچه جنت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه، با اشاره به نهایی شدن هماهنگی‌ها با بانک عامل و بنیاد علوی اظهار کرد: با اخذ مجوزهای لازم، روند اجرای پرداخت تسهیلات حمایتی ویژه واحدهای صنفی بازارچه جنت وارد مرحله اجرایی شده است.

وی افزود: از روز شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ فرآیند تشکیل پرونده واحدهای صنفی مستقر در بازارچه جنت آغاز می‌شود و پس از تکمیل مراحل اداری، پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اقوامی‌پناه با بیان اینکه تسهیلات یک میلیارد تومانی برای هر واحد صنفی تعیین شده است، تصریح کرد: در مجموع حدود ۲۵۰ واحد صنفی مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنین با اشاره به شرایط بازپرداخت این تسهیلات گفت: وام‌های پرداختی با بازپرداخت ۶ ساله و نرخ سود ۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی در پایان با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مدیریتی خاطرنشان کرد: این اقدام با پیگیری شهردار تهران و از طریق هماهنگی‌های انجام‌شده با رئیس بنیاد مستضعفان به نتیجه رسیده و زمینه اجرای آن برای واحدهای صنفی بازارچه جنت فراهم شده است.