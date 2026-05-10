به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامیپناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از نهایی شدن هماهنگیها با بنیاد علوی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به اصناف بازارچه جنت خبر داد.
وی با اشاره به روند ثبتنام متقاضیان اظهار کرد: تاکنون ۱۲۰ نفر برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند و حدود ۱۳۰ نفر دیگر نیز باقی مانده بودند.
اقوامیپناه با اشاره به تجمع امروز برخی از اصناف بازارچه جنت خاطرنشان کرد: از امروز امکان ثبتنام باقی افراد فراهم شده و ثبتنام آنها طی روزهای آینده توسط نمایندگان بنیاد علوی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنین از ساخت فضای موقتی در سیمون بولیوار خبر داد و گفت: این پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش میکنیم ظرف ۱۵ روز آینده عملیات اجرایی آن تکمیل و تحویل شود.
وی درباره زمانبندی پرداخت تسهیلات تصریح کرد: با هماهنگیهای انجامشده با بنیاد علوی، پیشبینی میشود پرونده متقاضیان تا پایان اردیبهشتماه تکمیل و پرداخت تسهیلات از اواسط خردادماه آغاز شود.
