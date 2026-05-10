  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اصناف بازارچه جنت تا ماه آینده

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اصناف بازارچه جنت تا ماه آینده

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از نهایی شدن هماهنگی‌ها با بنیاد علوی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اصناف بازارچه جنت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از نهایی شدن هماهنگی‌ها با بنیاد علوی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اصناف بازارچه جنت خبر داد.

وی با اشاره به روند ثبت‌نام متقاضیان اظهار کرد: تاکنون ۱۲۰ نفر برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۱۳۰ نفر دیگر نیز باقی مانده بودند.

اقوامی‌پناه با اشاره به تجمع امروز برخی از اصناف بازارچه جنت خاطرنشان کرد: از امروز امکان ثبت‌نام باقی افراد فراهم شده و ثبت‌نام آن‌ها طی روزهای‌ آینده توسط نمایندگان بنیاد علوی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنین از ساخت فضای موقتی در سیمون بولیوار خبر داد و گفت: این پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم ظرف ۱۵ روز آینده عملیات اجرایی آن تکمیل و تحویل شود.

وی درباره زمان‌بندی پرداخت تسهیلات تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با بنیاد علوی، پیش‌بینی می‌شود پرونده متقاضیان تا پایان اردیبهشت‌ماه تکمیل و پرداخت تسهیلات از اواسط خردادماه آغاز شود.

کد مطلب 6825687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها