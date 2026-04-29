۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

سردار ریحانی: جنگ با ایران تجسم درماندگی امپراتوری آمریکا است

کرمانشاه- فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه گفت: جنگ ایران و آمریکا تجسم واقعی درماندگی یک امپراتوری در حال فروپاشی(آمریکا) بوده و حضور مردم بزرگترین مؤلفه قدرت ایران در این میدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی بعد از ظهر چهارشنبه در رزمایش باشکوه «جانفدا برای ایران امام رضایی» که با حضور اعضای شورای تأمین، استاندار، خواهران و برادران بسیجی و اقشار مختلف مردم در بلوار امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: جنگ ایران با آمریکا تجسم واقعی درماندگی یک امپراتوری در حال فروپاشی است و این یک واقعیت است که باید آن را بدانیم.

​وی افزود: این حقیقت بر اساس بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت و بازدارندگی ما، یعنی حضور یکپارچه همه ملت ایران بر مبنای شعار «یک خدا، یک رهبر و یک ملت» بیان شده است و امروز حقیقتی بزرگ و قدرتی عظیم به نام ایران اسلامی در عصر نوین در حال تکامل و گسترش است.

​فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: چشم‌انداز ترسیم شده از انقلاب اسلامی موجب ترس و نگرانی همه دشمنان ایران و اسلام شده و این اعجازی است که اعجاب و حتی تحسین دشمنان ما را برانگیخته است. همان‌گونه که امام راحل فرمودند، ایران اسلامی و اسلام سنگرهای کلیدی دنیا را فتح خواهد کرد و به فرموده امام شهیدمان، خداوند راه شکست را بر ملت ایران بسته است و ایران زیر پرچم قرآن و اسلام پیروز آینده این نبرد خواهد بود.

​سردار ریحانی در ادامه به تشریح پایه‌های این عزت‌آفرینی پرداخت و گفت: باید بدانیم همه این پیروزی‌ها و عزت‌ها در وهله نخست بر اساس لطف خداوند است؛ چرا که ما به وعده‌های الهی اعتماد کرده و به دستورات او عمل کردیم. مصداق آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»، ما نترسیدیم، سست نشدیم، از هیمنه مجازی دشمن عقب ننشستیم و محکم در میدان ماندیم.

​وی ادامه داد: در گام دوم، رهبری‌های امام شهیدمان که با خون پاک خود راه مقاومت و صبر را به ما آموخت و رهنمودهای خلف صالح ایشان، مقام معظم رهبری، مسیر پیروزی را هموار کرد و در گام سوم، شجاعت، شهامت و ایستادگی همه رزمندگان اسلام اعم از ارتش، سپاه، فراجا، بسیج و مرزبانی که محکم ماندند، دشمن را ناامید کرد.

​این مقام ارشد نظامی استان کرمانشاه، مؤلفه نهایی و تمام‌کننده قدرت بازدارندگی را حضور آحاد ملت دانست و تأکید کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، خداوند این مردم را مبعوث و برانگیخته کرد تا به فرمان خدا در قیام‌ها ظاهر شوند. برادران و خواهران، این را تنها یک اراده شخصی ندانید؛ به والله این اراده خداوند است که بر دل‌های شما مستولی شد و خدا شما را به میدان و خیابان آورد.

​سردار ریحانی بیان کرد: تمام‌کننده و فصل‌الخطاب این پیروزی‌ها، ملت سربلند ایران و مردم استان کرمانشاه به عنوان «سینه ستبر ایران اسلامی» هستند.

​فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که بر اساس این اصول، اعتقاد و ایستادگی پابرجا باشیم، همان‌گونه که تاکنون بوده‌ایم و خواهیم بود، با حمد و ثنای الهی آینده و پیروزی از آنِ ماست.

