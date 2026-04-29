به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار را به شرح زیر اعلام کرد:

بازو بوقلمون کیلویی ۲۷۹ هزار تومان

بال بوقلمون کیلویی ۱۸۹ هزار تومان

پای بوقلمون پاک شده کیلویی ۴۹ هزار تومان

جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۱۵۲ هزار تومان

گوشت چرخ کرده بوقلمون کیلویی ۵۷۹ هزار تومان

دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۱۷۹ هزار تومان

ران بوقلمون بدون پوست با استخوان کیلویی ۳۳۰ هزار تومان

ران بوقلمون با پوست و استخوان کیلویی ۴۸۳ هزار تومان

ران بوقلمون با پوست و استخوان کیلویی ۴۸۳ هزار تومان

ساق بوقلمون کیلویی ۳۹۷ هزار تومان

سنگدان پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۱۸۲ هزار تومان

سینه بوقلمون بدون گردن، با بال، پوست و استخوان کیلویی ۴۴۸ هزار تومان

سینه بوقلمون با بال، گردن، پوست و استخوان کیلویی ۴۲۷ هزار تومان

سینه بوقلمون بدون بال و گردن با پوست و استخوان کیلویی ۴۸۲ هزار تومان

سینه بوقلمون پاک شده کیلویی ۶۱۶ هزار تومان

فیله بوقلمون ۶۶۷ هزار تومان

گردن پاک شده بوقلمون کیلوی ۲۸۹ هزار تومان

مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان کیلویی ۶۷۴ هزار تومان

لاشه کامل برش عمودی درشت بالای ۱۵ کیلوگرم کیلویی ۳۱۴ هزار تومان

لاشه کامل برش عمودی زیر ۱۵ کیلوگرم، کیلویی ۳۱۵ هزار تومان

نیم شقه ران بوقلمون با ساق و استخوان پشت کیلویی ۳۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان

نیم شقه سینه بوقلمون با بال، گردن و پوست و استخوان کیلویی ۳۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان