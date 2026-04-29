۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

محل شهادت ملوانان در خلیج فارس گلباران شد

بوشهر- آیین گلباران محل شهادت پنج ملوان یدک‌کش با حضور مسئولان شهرستان دیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در آستانه روز ملی خلیج فارس، آیین گلباران محل شهادت پنج ملوان یدک‌کش با حضور مسئولان شهرستان دیر برگزار شد.

در این مراسم، محل شهادت پنج ملوان یدک‌کش که در جریان جنگ تحمیلی سوم و در آب‌های بندر دیر بر اثر حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسیدند، گلباران و یاد و خاطره این شهدای والامقام گرامی داشته شد.

همچنین همزمان با این آیین، شناورهای مردمی بسیج دریایی با حضور در آب‌های بندر دیر، رژه اقتدار برگزار کردند و جلوه‌ای از آمادگی، وحدت و اقتدار دریایی مردم این منطقه را به نمایش گذاشتند.

